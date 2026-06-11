Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξέτασε σοβαρά την περίπτωση του Κάμερον Τέιλορ, όμως η Βαλένθια κινήθηκε άμεσα για να διασφαλίσει την παραμονή ενός από τους πιο κομβικούς παίκτες της, όπως γράφει η ισπανική «encestando.es».

Η εξαιρετική σεζόν του Κάμερον Τέιλορ με τη Βαλένθια δεν πέρασε απαρατήρητη από τις μεγάλες δυνάμεις της EuroLeague και ανάμεσα στις ομάδες που παρακολούθησαν στενά την περίπτωσή του ήταν και ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο καταβολής της ρήτρας αποδέσμευσής του, η οποία ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Όπως, όμως, αναφέρει η ισπανική «encestando.es», η Βαλένθια κινήθηκε άμεσα προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις και να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της τελευταίας σεζόν.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ συμφώνησε με τον Τέιλορ για επέκταση της συνεργασίας τους, παρότι ο παίκτης είχε αποκτηθεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι με διετές συμβόλαιο, όταν η ισπανική ομάδα είχε πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του από τη Μάλαγα. Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει σημαντική αύξηση αποδοχών για τον 32χρονο φόργουορντ, αλλά και αισθητά αυξημένο buyout, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισής του από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους στο άμεσο μέλλον.

Ο Τέιλορ αποτέλεσε βασικό πυλώνα της φετινής πορείας της Βαλένθια σε Ισπανία και Ευρώπη, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και ποσοστό 39% από το τρίποντο.