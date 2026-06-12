«Βλέπει Στιούαρτ αντί Καμπαρό η Μπασκόνια»

Η Μπασκόνια φαίνεται να είναι διατεθειμένη να καλύψει το κενό που θα της αφήσει ο Λουαού-Καμπαρό, θέλοντας να κάνει δικό της τον Τι Τζέι Στιούαρτ.

Αδιαμφισβήτητα ο Λουαού-Καμπαρό αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Μπασκόνια τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, τόσο στη EuroLeague, όσο και στην ACB. Ο Γάλλος γκαρντ είναι έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση από τη Βιλερμπάν και η ισπανική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει τον αντικαταστάτη του.

Μάλιστα φαίνεται να έχει καταλήξει στην περίπτωση του Τι Τζέι Στιούαρτ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «encestando». Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Τσεντεβίτα στο Eurocup, έχοντας μ.ο 13.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.

Έπειτα από τρία χρόνια στη σλοβένικη ομάδα, ο Στιούαρτ έχει αποδείξει πως μπορεί να ανταπεξέλθει στο υψηλότερο επίπεδο με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις όπου πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν.