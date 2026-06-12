«Βλέπει Στιούαρτ αντί Καμπαρό η Μπασκόνια»
Αδιαμφισβήτητα ο Λουαού-Καμπαρό αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Μπασκόνια τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, τόσο στη EuroLeague, όσο και στην ACB. Ο Γάλλος γκαρντ είναι έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση από τη Βιλερμπάν και η ισπανική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει τον αντικαταστάτη του.
Μάλιστα φαίνεται να έχει καταλήξει στην περίπτωση του Τι Τζέι Στιούαρτ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «encestando». Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Τσεντεβίτα στο Eurocup, έχοντας μ.ο 13.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.
Έπειτα από τρία χρόνια στη σλοβένικη ομάδα, ο Στιούαρτ έχει αποδείξει πως μπορεί να ανταπεξέλθει στο υψηλότερο επίπεδο με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις όπου πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν.
Baskonia is in talks with DJ Stewart— www.encestando.es (@webEncestando) June 11, 2026
🏀El Baskonia busca sustituto para Luwawu-Cabarrot y se interesa por DJ Stewart, uno de los mejores aleros de la Eurocuphttps://t.co/QXArF8CGrJ
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