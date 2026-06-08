Ο Πάολο Γκαλμπιάτι δεν άνοιξε τα χαρτιά του για την παραμονή στον πάγκο της Μπασκόνια, αλλά προανήγγειλε τη διάλυση της ομάδας.

Η Μπασκόνια αποκλείστηκε στα προημιτελικά των playoffs της Liga Endesa από τη Μπανταλόνα και η απογοήτευση ήταν έκδηλη στα πρόσωπα των παικτών και τουθ προπονητή Πάολο Γκαλμπιάτι. Ο Ιταλός τεχνικός στις απολογιστικές δηλώσεις του παραδέχθηκε πως αυτή «ήταν η πιο δύσκολη σεζόν» της ζωής του.

Εξήγησε ότι ήταν η πρώτη φορά που προπονούσε ομάδα εκτός Ιταλίας και ότι είχε μόνο έναν Ιταλό στο ρόστερ του. «Προσπάθησα να συνδεθώ με τους Βάσκους και τα κατάφερα», δήλωσε, αναφέροντας τους λόγους που έκαναν τη χρονιά τόσο δύσκολη. Εστίασε στους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε η ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν, καθώς και στις δυσκολίες της Euroleague, με ήττες στην παράταση και στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Θυμήθηκε επίσης το αρνητικό κλίμα που υπήρχε απέναντί του στην αρχή, ιδιαίτερα από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά σημείωσε ότι πλέον η κατάσταση είναι διαφορετική.

«Δεν είναι εύκολο να ζητάς από παίκτες να θυσιαστούν για την ομάδα αφού έχουν υπογράψει ένα μεγάλο συμβόλαιο», ανέφερε και αποκάλυψε ότι οι αλλαγές που έκανε στο τέλος για τους Τρεντ Φόρεστ, Μαμαντό Ντιακιτέ και Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό έγιναν για να τους αποχαιρετήσει.

«Ο Μαμαντί (Ντιακιτέ) και ο Λουβαβού-Καμπαρό ήταν πολύ σημαντικοί τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Είμαι χαρούμενος που συνεργαστήκαμε και που πετύχαμε αποτελέσματα όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο συνοχής και ενότητας», υποστήριξε.

Για το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι στα αποδυτήρια υπήρχε μεγάλη «στενοχώρια» και το εξήγησε. «Είναι μια ομάδα που δέθηκε πολύ και δυστυχώς θα διαλυθεί, γιατί πολλοί παίκτες θα αποχωρήσουν», είπε εμφανώς στενοχωρημένος.

«Το να τελειώνει έτσι η χρονιά δεν είναι καλό, αλλά ελπίζω ότι με τον χρόνο τα κομμάτια του παζλ θα μπουν στη θέση τους», δήλωσε ο Πάολο Γκαλμπιάτι, ο οποίος αναγνώρισε και την εξαιρετική εμφάνιση του Ρίκι Ρούμπιο. «Ξέρει να παίζει τέτοιου είδους αγώνες, παρότι είναι η πρώτη φορά φέτος που ευστοχεί σε τέσσερα τρίποντα», σχολίασε.

«Αυτό είναι το μπάσκετ κάποιες φορές σου χαμογελά και κάποιες όχι», παραδέχθηκε ο Γκαλμπιάτι, προσθέτοντας ότι μπορούν «να γυρίσουν σπίτι με το κεφάλι ψηλά».

Ο Ιταλός προπονητής δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο σχετικά με το μέλλον του και αποκάλυψε ότι ο Κόμπι Σίμονς αγωνίστηκε τραυματίας, ενώ ο Ρόντιονς Κούρουκς δέχθηκε ένεση στην πλάτη το Σάββατο από το ιατρικό επιτελείο. «Ίσως χρησιμοποιήσαμε υπερβολικά ορισμένους παίκτες», παραδέχθηκε.

