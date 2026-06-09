Η Αναντολού Εφές ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Σέιμπεν Λι, ο οποίος «προβάρει» τη φανέλα της Ζάλγκιρις.

Παρελθόν αποτελεί για την Αναντολού Εφές ο Σέιμπεν Λι, καθώς η διοίκηση της τουρκικής ομάδας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Πάμπλο Λάσο, καθώς είναι έτοιμος να αναλάβει ο Λούκα Μπάνκι. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε συμφωνήσει με την Αναντολού Εφές στις 29 Δεκεμβρίου το 2025 και πλέον έχει κάνει τον κύκλο του στην ομάδα, αλλάζοντας στέγη.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αποχωρεί από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό το Κάουνας, καθώς φαίνεται πως έχει συμφωνήσει με τη Ζάλγκιρις για συμβόλαιο δυο ετών.

Με την τουρκική ομάδα έχει αγωνιστεί σε 16 παιχνίδια στην EuroLeague και μετράει 11.2 πόντους μέσο όρο, 3.1 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 10 ματς, όπου σημείωσε 11.6 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ.

Η Ζάλγκιρις ετοιμάζεται να προχωρήσει στην απόκτηση του Σέιμπεν Λι, καθώς αποχωρεί ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και απαιτείται ενίσχυση στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας. Προφανώς και δεν είναι ίδιοι παίκτες, αλλά έχουν αρκετά κοινά σημεία στο παιχνίδι τους, όπως είναι η δημιουργία και το «ένας εναντίον ενός» που επιβάλλεται στο σύγχρονο μπάσκετ.