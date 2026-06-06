Ισπανικός Τύπος για το κάζο της Ρεάλ: «Η απόλυτη κατάρρευση, ιστορική ήττα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ιστορικό κάζο από την Τενερίφη και θα μείνει χωρίς τίτλο φέτος, με τον ισπανικό Τύπο να στέκεται στην δύσκολη βραδιά της Βασίλισσας.

Πολύ δύσκολη βραδιά για την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένουν έζησαν ένα ιστορικό κάζο, καθώς η απίστευτη Τενερίφη, επιρκάτησε με 107-95 στη Μαδρίτη και άφησε τη «βασίλισσα» εκτός ημιτελικών, έπειτα από 18 χρόνια!

Με αυτόν τον τρόπο, η Ρεάλ έμεινε χωρίς τίτλο σε σεζόν μετά από 15 χρόνια. Αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο φυσικά από τον ισπανικό Τύπο.

Η Mundo Deportivo έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Τενερίφη τοποθετεί τη σημαία της στη Μαδρίτη και αποκλείει την πρωταθλήτρια».

«Η απόλυτη κατάρρευση της Ρεάλ Μαδρίτης και το ηρωικό κατόρθωμα της Τενερίφης», αναφέρει στον τίτλο της η Marca. Aπό την πλευρά της η AS έκανε λόγο για ιστορική ήττα και ιστορικό πλήγμα.

Μια πολύ σκληρή βραδιά για τη Ρεάλ που έχει συνηθίσει να σηκώνει τίτλους και φέτος ούτε καν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, μένοντας εκτός από τα προημιτελικά.

