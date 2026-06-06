Σκαριόλο: «Είμαι ο πρώτος που πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν κατάφερα να διορθώσω την κατάσταση»: Τι είπε για το μέλλον του

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά την ήττα και τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Τενερίφη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε στα προημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος από την Τενερίφη, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να πραγματοποιεί δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στη σεζόν που ολοκληρώθηκε για την ομάδα του, ενώ έκανε σχόλιο και αναφορικά με το μέλλον του στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρτζιο Σκαριόλο:

«Κυριαρχήσαμε στην κανονική περίοδο του Ισπανικού Πρωταθλήματος και φτάσαμε στον τελικό της EuroLeague, των δύο σημαντικότερων διοργανώσεων. Φυσικά, το αρνητικό σημείο ήταν η ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, αλλά πρέπει πρώτα να φτάσεις στον τελικό του Κυπέλλου. Δεν φτάνεις εκεί αυτόματα ούτε εύκολα. Από εκείνο το σημείο και μετά, προφανώς, η αποτίμηση είναι αρνητική: από το Κύπελλο Ισπανίας, από το Φάιναλ Φορ μέχρι σήμερα, η πορεία μας ήταν αρνητική.»

«Αυτό που μαθαίνεις είναι ότι η καλή δουλειά, η συνοχή και η προσπάθεια μπορούν να σε κάνουν την καλύτερη ομάδα της κανονικής περιόδου και τη δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Μαθαίνεις επίσης ότι η ζωή και το μπάσκετ μπορούν να είναι έτσι: δέχεσαι τρία συνεχόμενα χτυπήματα και όλη η οπτική σου αλλάζει. Μερικές φορές καταφέρνεις, σχεδόν σαν από θαύμα, να διορθώσεις την κατάσταση. Εμείς δεν τα καταφέραμε. Και προφανώς, ως προπονητής, είμαι ο πρώτος που πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν κατάφερα να το διορθώσω. Ωστόσο, τα διδάγματα που πρέπει να πάρεις από αυτή την κατάσταση είναι πράγματα που μπορείς να αναλύσεις καλύτερα όταν περάσει λίγος χρόνος και τα δεις από μεγαλύτερη απόσταση.»

Για το μέλλον του είπε: «Έχω τριετές συμβόλαιο κι αυτή είναι μια ερώτηση για το κλαμπ».