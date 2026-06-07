Γιουλ μετά το κάζο της Ρεάλ: «Ζητώ συγγνώμη από όλους τους Μαδριλένους φιλάθλους...»

Ο Σέρχιο Γιουλ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδα του από την Τενερίφη στα προημιτελικά της ACB.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών ισπανικού πρωταθλήματος, έπειτα από 18 χρόνια, με τον Σέρχιο Γιουλ να ζητάει συγγνώμη από τους οπαδούς της «βασίλισσας».

Συγκεκριμένα η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, δεν παρουσιάστηκε έτοιμη στην πιο κρίσιμη αναμέτρηση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και τη σκληρή κριτική από τα ισπανικά μέσα.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως τελευταία φορά που η Ρεάλ είχε μείνει εκτός ημιτελικών, ήταν το 2008 όταν ο Σέρτζιο Σκαριόλο... οδήγησε τη Μάλαγα στις δύο νίκες και άφησε εκτός συνέχεια τη «βασίλισσα».

Ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες της Ρεάλ, ο Σέρχιο Γιουλ, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του συλλόγου, ενώ έδωσε τα εύσημα και στην Τενερίφη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Σέρχιο Γιουλ:

«Μια σεζόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους Μαδριλένους φιλάθλους. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των απαιτήσεων και της ευθύνης που συνεπάγεται η υπεράσπιση αυτού του εμβλήματος. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς! Ζήτω η Μαδρίτη για πάντα!».