Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Κέσλερ Έντουαρντς.

Μέσω ανακοίνωσης, η Χάποελ Τελ Αβίβ αποδέσμευσε τον Κέσλερ Έντουαρντς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε σε 13 αναμετρήσεις με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στη EuroLeague και μέτρησε μ.ο 3.8 πόντους και 3.4 ριμπάουντ, ανά αγώνα. Κορυφαία του επίδοση οι 10 πόντοι που σημείωσε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ είχε και 5 ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάπεολ Τελ Αβίβ:

«Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να ευχαριστήσει τον Κέσλερ Έντουαρντς για την περίοδο που αγωνίστηκε στην ομάδα.

Κέσλερ, σε ευχαριστούμε για την καρδιά, την αφοσίωση και την ενέργεια που έφερες στο παρκέ σε κάθε αγώνα και σε κάθε προπόνηση.

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας σου!».