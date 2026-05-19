Γιανάι: «Είμαστε πολύ καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, αλλά δεν είμαστε στο Final Four»

Ο Οφέρ Γιανάι τόνισε πως η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, αλλά δεν βρίσκεται στο Final Four της EuroLeague.

Ο Οφέρ Γιανάι «ξαναχτύπησε» αυτή τη φορά μέσω δηλώσεών του στο Sports Walla, όπου μίλησε για το γεγονός ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four της EuroLeague, αλλά και για το ζήτημα απόκτησης συμβολαίου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Είδα τον Παναθηναϊκό εναντίον της Βαλένθια. Είμαστε πολύ καλύτεροι και από τον Παναθηναϊκό και από τη Βαλένθια. Αλλά η Βαλένθια θα είναι στο Final Four και εμείς όχι»

Για το ζήτημα απόκτησης άδειας από τη EuroLeague: «Μηδενικές πιθανότητες, κατά τη γνώμη μου. Μηδενικές πιθανότητες να μας έδιναν άλλη μια θέση στην Ευρωλίγκα αν δεν μπαίναμε στην πρώτη 6άδα. Φίλοι, είμαστε μια ισραηλινή ομάδα. Την επόμενη χρονιά, είτε θα εξασφαλίσουμε ένα franchise status στη EuroLeague, είτε ίσως ο Άνταμ Σίλβερ αποφασίσει να προσκαλέσει το Ισραήλ να συμμετάσχει στο NBA Europe και τότε θα έχουμε και εκεί μια ευκαιρία».