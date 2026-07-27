Χάποελ Τελ Αβίβ: Εξετάζει τον Μάξι Κλέμπερ, σύμφωνα με Ισραηλινό ρεπόρτερ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ ολοκλήρωσε την πρώτη της χρονιά στη EuroLeague, φτάνοντας ως τα play-offs και έχει βάλει στόχο να... χτίσει μια ομάδα για τη νέα σεζόν που θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική απ' ότι η περσινή.
Έχοντας πραγματοποιήσει ορισμένες κινήσεις, πλέον στρέφει την προσοχή της στην απόκτηση ενός πάουερ φόργουορντ και το όνομα του Μάξι Κλέμπερ είναι αυτό που ξεχωρίζει στη λίστα του Δημήτρη Ιτούδη.
Σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσιογράφο, ο σύλλογος έχει βάλει... στόχο τον 34χρονο, έτσι ώστε να βοηθήσει την ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της, την επόμενη σεζόν.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα των Λέικερς, έχοντας μ.ο 2 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ σε 531 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, μετράει 6 πόντους και 4.2 ριμπάουντ στη regular season.
Hapoel Tel Aviv are looking to bolster their front court as they are targeting FA Maxi Kleber— Moses 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@MosesB1) July 26, 2026
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