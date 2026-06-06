Ολυμπιακός: Ο Μιλουτίνοφ ξεχώρισε τη δική του magic moment από το Final Four
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κλήθηκε από τη EuroLeague να επιλέξει τη δική του αγαπημένη magic moment από το Final Four της Αθήνας.
Συγκεκριμένα διάλεξε μία φάση από τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, όπου κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των Τούρκων, έπειτα από πάσα του Σάσα Βεζένκοβ. Ωστόσο στη συνέχεια ανέφερε, πως η πιο «μαγική στιγμή» του από το Final Four ήταν όταν ο Κώστας Παπανικολάου, σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του «Telekom Center Athens».
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:
«Έπαιξα καλή άμυνα κόντρα στον Χολ, στη συνέχεια είδα έναν παίκτη της Φενέρμπαχτσε να πέφτει και είχαμε πλεονέκτημα. Προσπάθησα να τρέξω στο πέντε εναντίον τεσσάρων και δεν περίμενα από τον Σάσα, να πασάρει την μπάλα, γιατί πασάρει σπάνια την μπάλα. Αλλά τελικά κατάφερα να τελειώσω τη φάση, όπως καλύτερα μπορούσα. Η πραγματική magic moment δεν ήταν αυτή, ήταν όταν ο Παπανικολάου, σήκωσε το τρόπαιο».
Coast to coast finishing with authority 😤 the big man, Milutinov in his own words 🗣️ #MotorolaMagicMoment I @MotorolaGR pic.twitter.com/ApMvDHQ0G8— EuroLeague (@EuroLeague) June 6, 2026
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