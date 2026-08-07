Ντόρσεϊ: Τα... έσταξε στην προπόνηση με 13/14 τρίποντα!
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν έχοντας καταθέσει τα διαπιστευτήριά του και πλέον προετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην EuroLeague, αποτελώντας μία από τις σημαντικές επιθετικές λύσεις των «ερυθρόλευκων». Σε επίπεδο αριθμών, μέτρησε 17 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Παρά τις υψηλές του επιδόσεις, ο Ντόρσεϊ δεν δείχνει διάθεση να επαναπαυτεί. Αντίθετα, έχει ήδη ξεκινήσει εντατική δουλειά ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση πιο έτοιμος από ποτέ. Ο προσωπικός του γυμναστής, Ντέσμον Κένεντι, έδωσε μια εικόνα από την καθημερινή προσπάθεια του άσου του Ολυμπιακού, δημοσιεύοντας στα social media στιγμιότυπα από τις ατομικές προπονήσεις του. Μάλιστα σε αυτά τα βίντεο, ο Ντόρσεϊ φαίνεται σχεδόν... άχαστος ευστοχώντας σε 13/14 σουτ και φαίνεται να είναι σε εξαιρετική κατάσταση στην προετοιμασία του.
Δείτε τα βίντεο
@getinwithdkenn Tyler Dorsey has a clip! Elite footage from his shooting workout. Notice how every rep is the same. Exciting season loading for Olympiacos #fyp #foryoupage #basketball ♬ original sound - Desmond Kennedy @getinwithdkenn Back in the lab with EuroLeague Champion Tyler Dorsey. Coming off a huge season with Olympiacos & looking to run it back. Elite work! Another championship otw #fyp #foryoupage #basketball ♬ Okayyy We Back - Andy Mineo & Mark Morrison
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