Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει τη σκληρή δουλειά για τη νέα σεζόν.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν έχοντας καταθέσει τα διαπιστευτήριά του και πλέον προετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην EuroLeague, αποτελώντας μία από τις σημαντικές επιθετικές λύσεις των «ερυθρόλευκων». Σε επίπεδο αριθμών, μέτρησε 17 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Παρά τις υψηλές του επιδόσεις, ο Ντόρσεϊ δεν δείχνει διάθεση να επαναπαυτεί. Αντίθετα, έχει ήδη ξεκινήσει εντατική δουλειά ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση πιο έτοιμος από ποτέ. Ο προσωπικός του γυμναστής, Ντέσμον Κένεντι, έδωσε μια εικόνα από την καθημερινή προσπάθεια του άσου του Ολυμπιακού, δημοσιεύοντας στα social media στιγμιότυπα από τις ατομικές προπονήσεις του. Μάλιστα σε αυτά τα βίντεο, ο Ντόρσεϊ φαίνεται σχεδόν... άχαστος ευστοχώντας σε 13/14 σουτ και φαίνεται να είναι σε εξαιρετική κατάσταση στην προετοιμασία του.