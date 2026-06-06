Δημοσίευμα από την Γαλλία παραθέτει τα δεδομένα σχετικά με το μέλλον της Μονακό και τα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τον σύλλογο.

Το μέλλον της Μονακό και το σχέδιο διάσωσής της είναι στον πυρήνα άρθρου της «equipe», η οποία καταγράφει τα προβλήματα της ομάδας, αλλά και τα δεδομένα για το μέλλον της.

Η Μονακό, όπως τονίζεται στο άρθρο, αναμένεται να προυσιαστεί ενώπιον της οικονομικής επιτροπής ελέγχου του γαλλικού μπάσκετ (DNCCG) την Παρασκευή (12/6), όπου ο σύλλογος πρόκειται να παρουσιάσει το περίγραμμα ενός σχεδίου εξαγοράς που βασίζεται στην είσοδο τεσσάρων επενδυτών, χωρίς όμως να αναμένεται οριστική απόφαση πριν από τη δικαστική διαδικασία της 19ης Ιουνίου στο Πριγκιπάτο.

Η οικονομική κατάσταση της Μονακό παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Εδώ και μήνες, η ομάδα επιβιώνει χάρη στην οικονομική στήριξη του κράτους του Μονακό, το οποίο καλύπτει μισθούς παικτών, εργαζομένων και συνεργατών, καθώς ο πρόεδρος και βασικός χρηματοδότης της ομάδας, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, δεν είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτεί την ομάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ύψος του δανείου που έχει ήδη χορηγήσει το Πριγκιπάτο υπολογίζεται σε πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια μέχρι το τέλος Ιουνίου, καθώς απομένουν να καλυφθούν και οι μισθοί Μαΐου και Ιουνίου.

Σχέδιο εξαγοράς ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ

Η σημερινή διοίκηση της ομάδας, με επικεφαλής τον εκτελεστικό διευθυντή Ολέκσι Γεφίμοφ, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο επανεκκίνησης ολοκληρου του συλλόγου, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω του πρώην NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν. Ο τελευταίος ενδέχεται να αναλάβει μάλιστα και ρόλο στη νέα διοικητική δομή του συλλόγου.

Το πλάνο προβλέπει προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και περιλαμβάνει εξασφαλισμένη συμμετοχή στην EuroLeague για διάστημα τριών έως πέντε ετών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη πρόταση έχει κατατεθεί από τον επικεφαλής της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η γαλλική λίγκα ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους του Μονακό στη διοίκηση του συλλόγου. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε μέσω μερικής αποπληρωμής του δανείου και μετατροπής του υπολοίπου σε μετοχικό κεφάλαιο είτε μέσω τοποθέτησης οικονομικού διευθυντή στην ομάδα, που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Πριγκιπάτου.

Τι περιμένει η οικονομική επιτροπή ελέγχου του γαλλικού μπάσκετ

Η οικονομική επιτροπή ελέγχου του γαλλικού μπάσκετ αναμένει συγκεκριμένες εγγυήσεις και αποδείξεις για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος της εξαγοράς, το οποίο αποτελεί τη μοναδική σοβαρή λύση που εξετάζεται τον τελευταίο μήνα.

Το Plan B

Το μοναδικό βέβαιο στοιχείο είναι ότι η Μονακό δεν αναμένεται να διαλυθεί. Αν το σχέδιο εξαγοράς απορριφθεί, η ομάδα πιθανότατα θα τεθεί υπό την άμεση εποπτεία του Πριγκιπάτου για μία σεζόν.

Σε αυτή την περίπτωση, θα λειτουργήσει με σαφώς μειωμένο προϋπολογισμό, περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος θα καλυφθεί από το κράτος του Μονακό και από τοπικούς οικονομικούς εταίρους.

Ωστόσο, η καθοριστική ημερομηνία παραμένει η 19η Ιουνίου. Τότε το δικαστήριο του Μονακό θα αποφανθεί αν εγκρίνει τη μεταβίβαση του συλλόγου και αν θα αναγνωρίσει επισήμως την αδυναμία πληρωμών του Φεντορίτσεφ. Μέχρι τότε, το μέλλον της Μονακό παραμένει αβέβαιο.