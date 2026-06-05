Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο Μονακό δείχνοντας την τρέλα του για τον Άρη, φωνάζοντας συνθήματα της ομάδας.

Εκείνο το απόγευμα στο Nick Galis Hall προφανώς έχει μείνει αξέχαστο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος κάνει διακοπές μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, στο Μονακό και μάλιστα θα παρακολουθήσουν δια ζώσης το μεγάλο Grand Prix της Formula 1, το οποίο θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής (7/6, στις 16:00 ώρα Ελλάδας).

Επιβιβασμένοι σ’ ένα σκάφος, μαζί με την υπόλοιπη παρέα τους, απολαμβάνουν την ομορφιά του Μονακό κι όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που ανάρτησε ο Ρίτσαρντ Σιάο στον λογαριασμό του στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φωνάζει «Άρης-Άρης», δείχνοντας ότι έχει απόλυτη γνώση του κλίματος που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη έπειτα από την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και τις πρώτες συμφωνίες με παίκτες.