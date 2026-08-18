Την ερχόμενη Πέμπτη (20/08) θα κριθεί και το μέλλον της Μονακό τη νέα αγωνιστική σεζόν, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να προσπαθεί να δώσει κανονικά το «παρών» στις επόμενες διοργανώσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η «L' Equipe» η ακρόαση της Μονακό ενώπιον της CNOSF (σ.σ. Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή) θα διεξαχθεί τελικά στις 20 Αυγούστου. Συγκεκριμένα η πρωταθλήτρια Γαλλίας θα παρουσιάσει το σχέδιο εξαγοράς και διάσωσης, του οποίου ηγείται ο πρώην παίκτης του NBA, Τζαμάλ Μάσμπερν.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης (20/08. 11:00 ώρα Ελλάδας) μέσω τηλεδιάσκεψης, αν και αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Αυγούστου. Η Μονακό, που έχει αποκλειστεί μέχρι νεοτέρας από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, θα υπερασπιστεί το πλάνο εξαγοράς, στο οποίο ηγείται το επενδυτικό ταμείο «Helen Holdings» υπό τη διεύθυνση του άλλοτε παίκτη του NBA, Τζαμάλ Μάσμπερν.

Εμπλεκόμενο μέρος στην υπόθεση είναι και η FFBB (σ.σ. Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ) η οποία είχε απορρίψει τη συμμετοχή της Μονακό τόσο στην πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, όσο και στην δεύτερη!