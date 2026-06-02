Ο πρόεδρος της LNB, Φιλίπ Οσέρ, μίλησε για τις δύο μεγαλύτερες υποθέσεις που απασχολούν αυτή τη στιγμή το γαλλικό μπάσκετ, αναφερόμενος τόσο στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονακό όσο και στη θεαματική αύξηση του μπάτζετ της Βιλερμπάν.

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο γαλλικό μπάσκετ, με τη Μονακό και τη Βιλερμπάν να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο πρόεδρος της LNB, Φιλίπ Οσέρ, τοποθετήθηκε δημόσια μιλώντας στο «NoA Basket» για τα δύο μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, κάνοντας λόγο για ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο στο Πριγκιπάτο και για μια νέα οικονομική πραγματικότητα στη Βιλερμπάν.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τη Μονακό, ο Οσέρ ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ήδη σοβαρό ενδιαφέρον για την επόμενη ημέρα του συλλόγου, με την ίδια τη λίγκα να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσει τη σταθερότητα της κατάστασης. «Υπάρχει ένα πραγματικό και φιλόδοξο σχέδιο εξαγοράς. Γι’ αυτό και η λίγκα φρόντισε κάποια στιγμή να μην καταρρεύσουν τα πάντα», ανέφερε αρχικά.

Ο πρόεδρος της LNB στάθηκε ιδιαίτερα στον νυν ισχυρό άνδρα της ομάδας, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, τονίζοντας πως το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδέχεται να είναι η δική του στάση. «Το σημείο τριβής μπορεί να είναι ο ίδιος ο κ. Φεντορίτσεφ, ο οποίος παραμένει προσκολλημένος στη θέση του. Πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα και τα γεγονότα όπως έχουν και να καταλάβει ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει και πως πρέπει να αποχωρήσει. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να εξηγηθεί».

Παράλληλα αποκάλυψε το μέγεθος της επένδυσης που βρίσκεται στο τραπέζι. «Μιλάμε για ένα πρότζεκτ αξίας τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ θετικό. Σε κάθε περίπτωση, μόνο να χαιρόμαστε μπορούμε αν η Μονακό καταφέρει να επανεκκινήσει. Υπό ποιες συνθήκες θα το δούμε αργότερα».

Ο Οσέρ αναφέρθηκε και στη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ, η οποία ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα εποχή με σημαντικά αυξημένους οικονομικούς πόρους. Όπως εξήγησε, η φετινή χρονιά ήταν ουσιαστικά μεταβατική για τον σύλλογο, όμως από τη νέα σεζόν αναμένεται να αλλάξουν πολλά.

«Η φετινή σεζόν της Βιλερμπάν ήταν μεταβατική. Μια μετάβαση περισσότερο αναγκαστική παρά σχεδιασμένη. Όμως πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο επειδή κινούμαστε προς ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ»

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προϋπολογισμό που θα αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. «Γίνεται λόγος για μπάτζετ περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι πολύ καλό για το πρωτάθλημά μας. Σημαίνει ότι θα υπάρξουν σπουδαίοι παίκτες, τόσο Γάλλοι όσο και ξένοι, κάτι που μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί».

«Αυτό θα επαναφέρει για ακόμη μία φορά το ζήτημα του οικονομικού μοντέλου των ευρωπαϊκών συλλόγων», κατέληξε ο πρόεδρος της γαλλικής λίγκας.