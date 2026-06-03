Tο πρόγραμμα του Διεθνούς Σεμιναρίου Προπονητικής «Θεσσαλονίκη 2026»

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Διεθνούς Σεμιναρίου Προπονητικής «Θεσσαλονίκη 2026», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026 στο Ιβανώφειο.

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Σεμινάριο Προπονητικής «Θεσσαλονίκη 2026» και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Θα διεξαχθεί στο Ιβανώφειο από τις 12 μέχρι τις 14 Ιούνη.

Αναλυτικά

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει το πρόγραμμα του Διεθνούς Σεμιναρίου Προπονητικής «Θεσσαλονίκη 2026», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026 στο Ιβανώφειο.

Πρόκειται για μία κορυφαία επιμορφωτική διοργάνωση για την ελληνική και ευρωπαϊκή προπονητική κοινότητα, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και σύγχρονων προπονητικών πρακτικών στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς μπάσκετ.

Στο σεμινάριο θα διδάξουν διακεκριμένοι προπονητές με σπουδαία πορεία, μεταφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμες εμπειρίες, σύγχρονες μεθοδολογίες και εξειδικευμένες προσεγγίσεις γύρω από την τακτική, την ανάπτυξη ομάδας και τη διαχείριση αθλητών υψηλού επιπέδου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη του Συνδέσμου, ενώ για τους μη μέλη το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 ευρώ.

To πρόγραμμα του σεμιναρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

15:00 – 19:00 | Εγγραφές (Registration)

16:00 | Γιάννης Σφαιρόπουλος – Screening: technique and tactics

17:30 | Παντελής Μπούτσκος – Modern approaches to shot creation & developing an Attack No-Force mentality

19:00 | Φραντσέσκο Ταμπελίνι – The idea of relentless basketball



ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

16:00 – 17:30 | Εγγραφές (Registration)

16:00 | Φραντσέσκο Ταμπελίνι – Developing the idea of relentless basketball: drills and concepts

17:30 | Δημήτρης Πρίφτης – Building your offense through actions

19:00 | Γκόρντον Χέρμπερτ – Big men development

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

10:00 | Γιώργος Μποζίκας – Improving your players' game with Dr. Dish

11:00 | Δημήτρης Πρίφτης – Improve your defense with active hands

12:30 | Γκόρντον Χέρμπερτ – Offensive concepts

14:00 | Βραβεύσεις – Απονομές Πρωταθλητών 2024-25