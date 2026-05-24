Ο Μίλος Τεόντοσιτς αναμένεται να επιστρέψει έχοντας πιθανότατα ρόλο αθλητικού διευθυντή στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι αποφασισμένος να σχεδιαστεί ξανά από την αρχή μετά την αποχώρηση του Σάσα Ομπράντοβιτς και την προσωρινή ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μίλαν Τόμιτς, γι’ αυτό και ο πρόεδρος των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου Ζέλικο Ντρτσέλιτς, συναντήθηκε με τον πρώην καλαθοσφαιριστή του συλλόγου Μίλος Τεόντοσιτς.

Στη συνάντηση του με τον πρώην παίκτη της ομάδας ο «ισχυρός άνδρας» του Ερυθρού Αστέρα ήθελε να διαπιστώσει ποιες είναι οι προθέσεις του και αν θα τον ενδιέφερε να ενεργοποιηθεί αναλαμβάνοντας κάποιο πόστο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Mozzart Sport, ο Ζέλικο Ντρσέλιτς είχε μια συνομιλία με τον Μίλος Τεόντοσιτς με θέμα την επιστροφή του στον σύλλογο. Οι συνομιλίες των δυο πλευρών έχουν ξεκινήσει, αλλά οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν, όπως με ποιον θα συνεργαστεί στενά ένας από τους καλύτερους Σέρβους παίκτες όλων των εποχών, ποια είναι τα σχέδια του συλλόγου για το μέλλον, καθώς και ποιο ρόλο θα έχει.

Ο Μίλος Τεόντοσιτς απολαμβάνει εξαιρετικής εκτίμησης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ως ένας εξαιρετικός δημιουργός και ένας από τους καλύτερους πλέι μέικερ που πέρασαν από τα παρκέ. Ως εκ τούτου, έχει ένα μεγάλο και ισχυρό δίκτυο επαφών και η παρουσία του στον Ερυθρό Αστέρα σίγουρα θα έχει θετική επίδραση στους παίκτες, ώστε να τους διευκολύνει να αποφασίσουν να έρθουν στην ομάδα.

Ο πιθανότερος ρόλος που θα του δοθεί είναι εκείνος του αθλητικού διευθυντή, ο οποίος θα έχει βέβαια λόγο στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης, καθώς φαίνεται πως μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση θα ασχοληθεί, καθώς δεν θέλει να έχει τυπικό ρόλο στην ομάδα.

Σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά την επιστροφή του Μίλος Τεόντοσιτς στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τον σύλλογο του Βελιγραδίου.