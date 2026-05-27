Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται σε λίγες ημέρες να ξεκινήσει τις εργασίες για να κάνει το ΣΕΦ ένα παλάτι, με τους Ερυθρόλευκους να είναι έτοιμοι για να περάσουν τους πρώτους μήνες της επόμενης σεζόν μακριά από το σπίτι τους.

Ο Ολυμπιακός από σήμερα αφήνει πίσω την EuroLeague και ρίχνεται στη δουλειά ενόψει της σειράς με την ΑΕΚ (28/5, 20:15 το Game 1). Παρόλα αυτά, οι μηχανές της διοίκησης δουλευούν στο φουλ ήδη, καθώς μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των εργασιών στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός θα έχει στα χέρι του το ΣΕΦ και θέλει να το μετατρέψει σε ένα μπασκετικό στολίδι, ανάλογο του επιπέδου και της ιστορίας του συλλόγου. Αυτό όμως θα χρειαστεί χρόνο.

Οι κύριες εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν με το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του Ολυμπιακού, δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση (να πάνε σε 5ο παιχνίδι οι τελικοί), μετά τις 13 Ιουνίου. Παρόλα αυτά, μην σας φανεί περίεργο εάν στα βοηθητικά γήπεδα ξεκινήσουν νωρίτερα.

Παράλληλα με τις εργασίες στο ΣΕΦ για την αναμόρφωση του γηπέδου, θα ξεκινήσουν και αυτές για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου, καθώς σε αυτό τον τομέα είναι όλα έτοιμα.

Μοναδικό ερωτηματικό παραμένει το πού θα παίξει ο Ολυμπιακός τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν. Όπως δήλωσε ο Χρήστος Μπαφές, ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο Gazz Floor by Novibet, είναι δεδομένο πως τους πρώτους μήνες της σεζόν 2026 - 2027, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα παίξουν μακριά από το ΣΕΦ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, εξετάζεται από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ακόμη και το ενδεχόμενο να πάνε σε γήπεδο μακριά από την Αθήνα, με το Ηράκλειο Κρήτης και την Κύπρο να είναι μέσα στις επιλογές.

Οι τελικοί πλησιάζουν και οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία σε αυτούς να δουν το ΣΕΦ για τελευταία τους φορά με τη μορφή που έχει έως σήμερα. Και λέμε τελευταία, γιατί η νέα σεζόν θα φέρει και ένα νέο στολίδι που θα απολαμβάνουν από εδώ και στο εξής...