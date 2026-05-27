Ο Εβάν Φουρνιέ γιόρτασε με... βουτιά στην πισίνα την κατάκτηση της EuroLeague, δείχνοντας για ακόμη μια φορά τον ενθουσιασμό του για την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε με ένα δείπνο την κατάκτηση της EuroLeague, το οποίο εξελίχθηκε σε πάρτι, με τον Εβάν Φουρνιέ να δίνει... ρεσιτάλ.

Αρχικά ο Εβάν Φουρνιέ το έριξε στον... χορό, διασκεδάζοντας με την ψυχή του την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ενώ στην συνέχεια το τερμάτισε.

Συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε με το εσώρουχο στην πισίνα, με τον φωτογραφικό φακό να «πιάνει» την στιγμή.