Φουρνιέ: Πανηγύρισε την EuroLeague βουτώντας με το εσώρουχο στην πισίνα!
Ο Εβάν Φουρνιέ γιόρτασε με... βουτιά στην πισίνα την κατάκτηση της EuroLeague, δείχνοντας για ακόμη μια φορά τον ενθουσιασμό του για την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός γιόρτασε με ένα δείπνο την κατάκτηση της EuroLeague, το οποίο εξελίχθηκε σε πάρτι, με τον Εβάν Φουρνιέ να δίνει... ρεσιτάλ.
Αρχικά ο Εβάν Φουρνιέ το έριξε στον... χορό, διασκεδάζοντας με την ψυχή του την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ενώ στην συνέχεια το τερμάτισε.
Συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε με το εσώρουχο στην πισίνα, με τον φωτογραφικό φακό να «πιάνει» την στιγμή.
Η... βουτιά του Εβάν Φουρνιέ:
@Photo credits: eurokinissi
