Μπαφές στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός τους πρώτους 3-4 μήνες της νέας σεζόν δεν θα παίζει στο ΣΕΦ»

Ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, φιλοξενήθηκε στον αέρα της εκπομπής Gazz Floor by Novibet και μίλησε για το νέο ΣΕΦ αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα που η ομάδα θα χρειαστεί να μείνει εκτός του... σπιτιού της.

Παράλληλα, τόνισε ότι ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η έδρα για τον χρόνο που δεν θα παίζει στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά

«Ο Ολυμπιακός πλέον επιστρέφει στο σπίτι του ως πρωταθλητής Ευρώπης. Το ΣΕΦ είναι ένα πραγματικό στολίδι και θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται, με νέες εργασίες και παρεμβάσεις, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, ώστε να φτάσει στο επίπεδο που όλοι οραματιζόμαστε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να αγωνιστεί εκτός έδρας για τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν, πιθανότατα για τρεις με τέσσερις μήνες. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στο πού θα παίζει η ομάδα, όμως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των αποφάσεων. Από αύριο, για να μην πω από σήμερα, επιστρέφουμε ξανά στο γήπεδο και στα ραντεβού που “τρέχουν”. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις αποφάσεις για ένα τόσο μεγάλο project όπως είναι το νέο ΣΕΦ».