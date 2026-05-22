Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στάθηκε στο γεγονός ότι έμειναν εκτός «Telekom Center Athens» οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει από την Τουρκία.

Μετά το τέλος του ημιτελικού και κατά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι αρκετοί φίλοι της τουρκικής ομάδας, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Αθήνα, δεν μπόρεσαν να μπουν τελικά στο γήπεδο για να δουν τον ημιτελικό και να υποστηρίξουν τη Φενέρ.

«Μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν κερδίζει τους αγώνες. Ακούω κάτι πολύ λυπηρό και πιο συγκεκριμένα ότι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο, ενώ είχαν πληρώσει εισιτήρια. Είναι μια πολύ λυπηρή ιστορία για την Euroleague και για την διοργάνωση γενικά. Να έχουν πληρώσει εισιτήριο και να μην μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Νιώθω άσχημα για εκείνους, το συζητούσαμε πριν από το ματς, περίμεναν έξω από το γήπεδο για ένα email. Ήμουν σε ένα εστιατόριο χθες βράδυ και άνθρωποι δεν είχαν εισιτήρια. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή» είπε χαρακτηριστικά ο «Σάρας» και όσο για το ματς ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα και στον Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα απόψε. Δυστυχώς είχαμε φουλ ρόστερ και κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι στη σεζόν. Με πονάει να βλέπω να παίζουμε έτσι. Οι αριθμοί στο ξεκίνημα των περιόδων είναι τραγικοί.

Έχεις τη δυνατότητα να βγεις με επιθετικότητα, να ρίξεις την πρώτη γροθιά. Ξέραμε ότι έπρεπε να το κάνουμε πέρυσι, αλλά μας έριξαν νοκάουτ στις πρώτες τρεις περιόδους. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε, δεν τα καταφέρναμε. Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή, μας την έπαιρναν. Κακό απόγευμα για εμάς και δυστυχώς, έγινε στη μεγάλη σκηνή. Κάθε φορά που σουτάρεις τόσο γρήγορα όσο σουτάραμε εμείς, λες ότι αυτό δεν είναι μπάσκετ.

Είπα ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Είμαι ευχαριστημένος αμυντικά, όμως επιθετικά ήμασταν πολύ κακοί. Δοκιμάσαμε τα στεφάνια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά, όπως είπα, αλλά κι εμείς ήμασταν πολύ κακοί. Δεν αφαιρώ τίποτα από τον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα απόψε. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, δεν είμαι σίγουρος. Σουτάραμε πολύ γρήγορα, αν κάναμε τη σωστή δουλειά, θα είχα περισσότερη υπομονή. Δεν κάναμε το παιχνίδι μας. Χαθήκαμε και απέναντι σε αυτή την ομάδα, δεν μπορεις να χάνεσαι. Θα έχει ενδιαφέρον να δω το ποσοστό στα ανοιχτά σουτ, δεν τα έχω δει ακόμη.»

Και κατέληξε: «Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά που περιμέναμε να κάνει. Εμείς παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας. Πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και να κλείσουμε τη σεζόν δυνατά. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Ντε Κολό, ένας από τους πιο σπουδαίους. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες γι’ αυτόν. Δείτε το τελευταίο του ματς στη EuroLeague, ήταν ο μοναδικός θετικός στο +/-. Εκπληκτική καριέρα.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να τον βγάλεις έξω από τις συνήθειές του. Όσο απαίσιοι κι αν ήμασταν, βρήκαμε τρόπο να επιστρέψουμε τρεις φορές. Και τις τρεις φορές όμως… Ξέρετε, ήταν απλά πολύ πιο συμπαγείς από εμάς.»

