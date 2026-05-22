Φενέρμπαχτσε κατά Euroleague: «Ντροπιαστική διοργάνωση»
Έντονα παράπονα έκαναν οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague για το θέμα των εισιτηρίων του Final Four στο Telekom Center Athens.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τουρκικής ομάδας Τσεμ Τσιρίτσι ήταν καυστικός σε ότι αφορά το ζήτημα των εισιτηρίων και μιλώντας στo SSport, χαρακτήρισε ντροπιαστική την διοργάνωση.
«Δυστυχώς είναι η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας», είπε μεταξύ άλλων το μέλος του Δ.Σ. της Φενέρμπαχτσε.
Cem Ciritci: "Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu. Biz çarşamba günü geldik. Günlerdir biletler hakkında yetkililerle görüşüyoruz ama hiçbir geri dönüş alamıyoruz. Aile tribünümüzde bile Olympiacos taraftarları var. Dışarıda binlerce taraftarımız var.…
