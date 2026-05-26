Παραλήρημα από Ισπανό δημοσιογράφο: «Τρεις δειλοί διαιτητές που δεν λέω ούτε το όνομά τους! Αφήστε τους Έλληνες να χαίρονται!»

Η «As» σε άρθρο της μετά το τέλος του τελικού της Euroleague έβαλλε κατά των διαιτητών και χαρακτήρισε νικήτρια της διοργάνωσης, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πολλά τα παράπονα των Ισπανών για την διαιτησία του τελικού της Euroleague όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας στον τελικό με 92-85.

Μάλιστα ο Τόμας Ροντσέρο, υποδιευθυντής της διάσημης «As» στη Μαδρίτη έβαλλε κατά των διαιτητών, τους οποίους -όπως ανέφερε στο άρθρο του- δεν ήθελε καν να πει το όνομά του.

Στην διαιτησία του τελικού στάθηκε και ο πρώην ρέφερι της Euroleague και νυν ειδικός αναλυτής στο BasketNews, Τοντ Γουόρνικ, κάνοντας λόγο για πολλά λάθη, τα περισσότερα υπέρ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Ροντσέρο:

«Οι διαιτητές μάς στέρησαν το 12ο τρόπαιο.

Η Ρεάλ ηττήθηκε με κάθε τιμή σε έναν ηρωικό τελικό. Άξιζε να κατακτήσει τη 12η με μια συλλογική και τεράστια εμφάνιση, που της επέτρεψε, χάρη σε ένα τεράστιο τρίποντο του Χεζόνια, να φτάσει στα τελευταία δύο λεπτά με το παιχνίδι ισόπαλο (80-80). Όμως από εκεί και πέρα ήρθε αυτό που φοβόμασταν, παίζοντας τον τελικό στην Αθήνα. Με 18.000 Έλληνες να ουρλιάζουν στις εξέδρες του OAKA, η διαιτητική τριάδα (προτιμώ να μην τους κατονομάσω για να μην τους δώσω δημοσιότητα που δεν αξίζουν) πήρε αποφάσεις που αποδείχθηκαν καθοριστικές για την τελική έκβαση.

Το φάουλ που χρέωσαν στον Φακού ήταν σουρεαλιστικό, σε μια εξαιρετική κλοπή μπάλας, ενώ ένα ακόμη φάουλ πάνω σε τρίποντο του Χεζόνια χάθηκε επίσης στο κενό. Η Ευρωλίγκα είναι μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά με τέτοιες καταστάσεις αλλοιώνεται. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να λερώνεται η καθαρότητα του αθλητισμού από τη δειλία τριών ανθρώπων που προτιμούν να μην μπλέξουν και να πάνε με το ρεύμα.

Ο Ολυμπιακός σηκώνει μια Ευρωλίγκα στιγματισμένη από τη διαιτητική ντροπή απέναντι σε μια Ρεάλ που θα έπρεπε να υποδεχτούν αυτή την Τετάρτη στη Movistar Arena ως τη πραγματική πρωταθλήτρια αυτής της Ευρώπης.

Είναι απίστευτο το επίτευγμα του να έχεις ανταγωνιστεί χωρίς τους τρεις «πύργους» σου, φτάνοντας στο σημείο να μικρύνεις τους γίγαντες του Ολυμπιακού σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του τελικού. Ας το χαρούν οι Έλληνες, αλλά η ομάδα του Σκαριόλο είναι η νόμιμη νικήτρια μιας Ευρωλίγκας που είχε το DNA της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήρωες.»