Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το deal με τη Βιλερμπάν, προκειμένου να κάνει δικό του τον Εμπαγιέ Εντιαγέ.

Ο Ολυμπιακός προχωράει σε μία ακόμη μεταγραφή, προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του φόργουορντ. Όπως όλα δείχνουν, οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν δικό τους τον Εμπαγιέ Εντιαγέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος, βρίσκεται στην ASVEL από το 2023, με τον ίδιο να αποτελεί βασικό παίκτη, τα τρία χρόνια που είναι κάτοικος Λυών. Ο Εντιαγέ που είχε ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν, για τρία χρόνια, είναι έτοιμος να γίνει κάτοικος Πειραιά.

Ποιος είναι ο Εντιαγέ και τι μπορεί να προσφέρει

Ο Εντιαγέ έχει καταγωγή από τη Σενεγάλη και είναι 27 χρονών (ύψος 2.04 μέτρα). Προέρχεται από μία καλή χρονιά με τη φανέλα της Βιλερμπάν, όπου είχε μέσο όρο 7.7 πόντους (55% βολές, 70% δίποντα, 18% τρίποντα), 4.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, ανά 23.6 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.

Η θέση του, είναι αυτή του power forward και σε μία πρώτη ανάγνωση, θα είναι η επιλογή πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ωστόσο, πρόκειται για έναν παίκτη, που μπορεί να αγωνιστεί και ως small forward.

Χάρη στο μάκρος του, την ταχύτητά του, αλλά και την αθλητικότητά του, ξεχωρίζει για τα προσόντα του στην άμυνα. Δεν είναι απλώς ένας ψηλός που προστατεύει τη ρακέτα. Μπορεί να βγει αρκετά μακριά από το καλάθι και να αλλάξει κατεύθυνση. Σίγουρα η άμυνα, είναι ένα από τα βασικά του ατού.

Ο Εντιαγέ επίσης, είναι πολύ καλός στο transition. Όταν πάρει ριμπάουντ και φύγει η ομάδα στον αιφνιδιασμό, μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμος.

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει στο παιχνίδι του, είναι τα ριμπάουντ. Με σχεδόν 5 μέσο όρο στη EuroLeague, για παίκτη που δεν είναι σέντερ, τα νούμερά του είναι πολύ καλά. Ξέρει να κάνει box out, ενώ βοηθάει στα επιθετικά ριμπάουντ, κάτι το οποίο θα δώσει στον Ολυμπιακό δυνατότητα για δεύτερες επιθέσεις.

Το πρόβλημα το οποίο κατά κύριο λόγο αντιμετωπίζει, είναι στο σουτ, το οποίο δεν είναι το δυνατό του «χαρτί». Γενικά με βάση το υπάρχον ρόστερ του Ολυμπιακού, το να προσθέσει η ομάδα αθλητικότητα και έναν παίκτη που ξεχωρίζει αμυντικά, ήταν βασικό στοιχείο. Εξάλλου, δεν έψαχναν οι «ερυθρόλευκοι» κάποιον αντί-Πίτερς, αλλά έναν που να συμπληρώνει τον Βεζένκοφ.