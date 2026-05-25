Αναλυτής Διαιτησίας: «Πολλά τα λάθη στον τελικό, τα περισσότερα ευνόησαν τον Ολυμπιακό»

Ο Τοντ Γουόρνικ, αναλυτής διαιτησίας, στάθηκε στις φάσεις του τελικού και υποστήριξε ότι τα περισσότερα σφυρίγματα ευνόησαν τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 ωστόσο υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από την Ισπανία για τη διαιτησία.

Ο Τοντ Γουόρνικ, ο άλλοτε ρέφερι της Euroleague και νυν ειδικός αναλυτής στο BasketNews, έκανε την ανάλυση των φάσεων και υπογράμμισε ότι έγιναν πολλά λάθη, τα περισσότερα εκ των οποίων ευνόησαν τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

« Πρώτη περίοδος γεμάτη λάθη – σχεδόν όλα υπέρ του Ολυμπιακού

Όπως συνέβη πολύ συχνά στα playoffs, οι διαιτητές ξεκίνησαν άσχημα το παιχνίδι. Ήδη στο 6:48 της πρώτης περιόδου, ο Γουόκαπ του Ολυμπιακού έκλεισε άτσαλα πάνω στον Τρέι Λάιλς και τον χτύπησε σε προσπάθεια για τρίποντο, ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σκαριόλο εξερράγη προς τον διαιτητή trail, όμως η διαμαρτυρία του θα έπρεπε να απευθύνεται στον lead referee στη baseline. Ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε την κατάλληλη γωνία για να δώσει το φάουλ, αλλά ανεξήγητα δεν ακολούθησε τον σουτέρ και αντ’ αυτού εστίασε στην πορεία της μπάλας. Αυτή είναι μια απαράδεκτη διαιτητική τεχνική και αδιανόητη για τελικό αγώνα.

Σαράντα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ χτύπησε παράνομα το χέρι του Χεζόνια στο σουτ. Μόλις 20 δευτερόλεπτα αργότερα, στο 5:47, ο Καμπάτσο χρεώθηκε με κρίσιμο δεύτερο προσωπικό φάουλ σε προσπάθεια του Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος πέτυχε και το καλάθι.

Στο replay φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Βεζένκοβ απλώνει το χέρι του πάνω στο σώμα του Καμπάτσο, ενώ ο αμυντικός της Ρεάλ δεν κάνει απολύτως τίποτα λάθος. Η φάση θα έπρεπε να είχε μείνει χωρίς σφύριγμα.

Στο 3:18, ο Ντόνα Χολ του Ολυμπιακού θα έπρεπε να είχε χρεωθεί με φάουλ πάνω στον Τεό Μαλεντόν. Πήδηξε πλάγια αντί κάθετα και συγκρούστηκε μαζί του στον αέρα, προκαλώντας του απώλεια ισορροπίας και πτώση.

Στο 3:04, ο Κώστας Παπανικολάου χρεώθηκε άσκοπα με φάουλ μακριά από τη μπάλα πάνω στον Χεζόνια. Οι δύο παίκτες μπλέχτηκαν και στη συνέχεια αποδεσμεύτηκαν, χωρίς ο Χεζόνια να επηρεαστεί από την επαφή.

Για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, στο 1:15, ο Μαλεντόν παρεμποδίστηκε ξεκάθαρα δύο φορές από τον Τάισον Γουόρντ, τη δεύτερη αφού είχε ήδη μαζέψει τη μπάλα και είχε ξεκινήσει την κίνηση για σουτ. Ο διαιτητής που κάλυπτε τη φάση κράτησε παραδόξως τη σφυρίχτρα σιωπηλή παρά τις παράνομες ενέργειες του Γουόρντ. Αν κρατάτε σκορ, τα διαιτητικά λάθη ήταν 5-1 υπέρ του Ολυμπιακού.

Πάρα πολλά λάθη και στη δεύτερη περίοδο

Στο 9:32 της δεύτερης περιόδου, ο Γκάμπριελ Ντεκ της Ρεάλ χρεώθηκε με «μαλακό» φάουλ πάνω στον Άλεκ Πίτερς, ιδιαίτερα αξιοσημείωτο αν ληφθεί υπόψη το προηγούμενο φάουλ του Γουόρντ στον Μαλεντόν και η αμέσως επόμενη φάση.

Στο 8:24, ο Κόρι Τζόσεφ έκανε παράνομο μπλοκ στον Μαλεντόν, στέλνοντάς τον να παραπατήσει προς τα πίσω σχεδόν πέντε μέτρα πριν ξαναβρεί την ισορροπία του. Δεν δόθηκε κανένα φάουλ.

Στο 6:44, το φάουλ του Αλμπέρτο Αμπάλδε πάνω στον Πίτερς έπρεπε να θεωρηθεί φάουλ σε προσπάθεια για σουτ και το καλάθι του Πίτερς να μετρήσει.

Στο 6:07, ο Λάιλς έσπρωξε τον Τζόσεφ περίπου τρία μέτρα. Ήταν μια εύκολη φάση για τον trail referee, ο οποίος όμως δεν σφύριξε.

Στο 5:59, ο Χεζόνια θα έπρεπε να είχε χρεωθεί με φάουλ για την επαφή του με τον Χολ σε ψηλή πάσα κοντά στο καλάθι.

Στο 3:35, ο trail referee απέτυχε ξανά να καλύψει σωστά τις βασικές του αρμοδιότητες και δεν χρέωσε τον Πίτερς για εκτόπιση του Λάιλς.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 13 ξεκάθαρα διαιτητικά λάθη — εννέα υπέρ του Ολυμπιακού και τέσσερα υπέρ της Ρεάλ.

Ο ΜακΚίσικ έπρεπε να αποβληθεί

Στο 6:05 της τρίτης περιόδου, ο Καμπάτσο πάσαρε τη μπάλα και άρχισε να κόβει αργά προς το καλάθι. Δεν είδε ποτέ τον ΜακΚίσικ, ο οποίος τον χτύπησε δυνατά και ύπουλα στον ώμο.

Ο Καμπάτσο έπεσε στο παρκέ και το παιχνίδι διακόπηκε, αλλά αντί να απομακρυνθεί, ο ΜακΚίσικ στάθηκε πάνω από τον πεσμένο παίκτη της Ρεάλ και δεν του επέτρεπε να σηκωθεί.

Ο Αλμπέρτο Αμπάλδε έσπευσε να βοηθήσει τον Καμπάτσο και τον απομάκρυνε ενώ οι διαιτητές προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη.

Οι διαιτητές — ανεξάρτητα από το ότι ο διαιτητής που κάλυπτε τη φάση μακριά από τη μπάλα έπρεπε να είχε δει την αρχική επαφή — πήγαν στο monitor για να εξετάσουν τη «σωματική αντιπαράθεση».

Ανεξήγητα, κατέληξαν να δώσουν διπλές τεχνικές ποινές σε ΜακΚίσικ και Καμπάτσο.

Αυτό που θα έπρεπε να είχαν καταλογίσει — και αυτό που είδαν όλοι — ήταν:

• Αντιαθλητικό φάουλ στον ΜακΚίσικ για υπερβολικά σκληρή επαφή.

• Τεχνική ποινή στον ΜακΚίσικ για τη συνέχιση της αντιαθλητικής συμπεριφοράς του και επειδή δεν επέτρεπε στον Καμπάτσο να σηκωθεί.

Αντιαθλητικό φάουλ συν τεχνική ποινή ισοδυναμούν με αποβολή, επομένως ο ΜακΚίσικ έπρεπε να είχε πάει στα αποδυτήρια.

Όσο για τον Καμπάτσο, τι ακριβώς έκανε λάθος; Δεν ήταν ο υποκινητής και δεν αντέδρασε.

Η τιμωρία και των δύο παικτών με τεχνική ποινή είναι, τουλάχιστον, ακατανόητη.

Στο 5:29, ο Τσούμα Οκέκε γλίτωσε παράνομη επαφή στο post απέναντι στον Νίκολα Μιλουτίνοφ και στη συνέχεια έκανε φάουλ στον Ντόρσεϊ στη διείσδυση.

Στο 2:35, ο MVP του Final Four, Εβαν Φουρνιε, έκανε επανειλημμένα φάουλ στον Λάιλς στο post χωρίς αντίδραση από τον trail referee, ο οποίος είχε καθαρή οπτική γωνία.

Ο Φουρνιε ενεπλάκη ξανά σε παράνομη επαφή στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με τρία δευτερόλεπτα να απομένουν, σηκώθηκε για floater, απελευθέρωσε τη μπάλα και έπεσε πάνω στον Φελίζ.

Ο Μιλουτίνοφ πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε στη λήξη, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους.

Όμως αυτό που θα έπρεπε να είχε συμβεί ήταν επιθετικό φάουλ του Fournier και δύο βολές για τον Φελίζ. Ο Φουρνιε είχε ήδη απελευθερώσει τη μπάλα πριν την επαφή, πράγμα που σημαίνει δύο βολές για τη Ρεάλ.

Με άλλα λόγια, η Ρεάλ θα μπορούσε να είχε προβάδισμα οκτώ πόντων μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο.

«Περίεργα πράγματα» στην τέταρτη περίοδο

Μετά από review στο 7:38, ο Μαλεντόν χρεώθηκε με φάουλ σε προσπάθεια για σουτ πάνω στον Βεζένκοβ.

Ωστόσο, το replay δείχνει καθαρά ότι το φάουλ έγινε αφού ο παίκτης του Ολυμπιακού είχε ολοκληρώσει την ντρίμπλα του αλλά πριν ξεκινήσει η ανοδική κίνηση του χεριού του για σουτ, σε μια φάση που επίσης έμοιαζε με προσπάθεια να κερδίσει φάουλ.

Αυτό είναι ακόμη ένα παράδειγμα μιας σεζόν γεμάτης ασυνέπειες. Αν αυτή η φάση θεωρείται φάουλ σε προσπάθεια για σουτ, γιατί δεν αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο το φάουλ του Αμπάλδε στον Peters στο 6:44 της δεύτερης περιόδου;

Τα πράγματα έγιναν χαοτικά στα τελευταία 82 δευτερόλεπτα του αγώνα.

Με 1:22 να απομένει, ο Καμπάτσο χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Walkup σε επαναφορά.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ έγραψε στο Twitter για τη φάση: «Καθαρό κλέψιμο, αλλάζει το παιχνίδι.»

Στο replay φαίνεται αρκετό hand fighting μεταξύ των δύο παικτών.

Ο Καμπάτσο ακουμπά στιγμιαία το χέρι του στον γοφό του Γουόκαπ, αλλά δεν υπάρχει κράτημα, ούτε εκτόπιση, ούτε κάποιος από τους δύο αποκτά πλεονέκτημα.

Κατά τη γνώμη μου, δεν τον τράβηξε πραγματικά, ενώ και ο Walkup είχε τα χέρια του πάνω στον Καμπάτσο στη φάση.

Ο ΜακΚόλουμ κάνει πολύ σωστή παρατήρηση.

Στη συνέχεια, με 52,9 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι Φελίζ και Λάιλς παγίδευσαν τον Φουρνιέ κοντά στο κέντρο. Φάνηκε ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού «διασώθηκε» από το φάουλ που καταλογίστηκε στον Feliz.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο Βεζένκοβ δεν χρεώθηκε με ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Χεζόνια σε προσπάθεια για τρίποντο με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν και τη Ρεάλ να βρίσκεται πίσω με έξι πόντους.

Ο Χεζόνια ήταν έξαλλος και η απογοήτευσή του συνεχίστηκε όταν σωστά χρεώθηκε με φάουλ στα 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Όμως η αμφισβήτηση δεν είχε τελειώσει ακόμη.

Μετά από δύο βολές της Ρεάλ στα 26,8 δευτερόλεπτα που μείωσαν τη διαφορά σε 88-82, ο Deck χτύπησε τον Vezenkov από πίσω στην επαναφορά.

Ο Βεζένκοβ έχασε τη μπάλα από τον Λάιλς, ο οποίος στη συνέχεια κέρδισε φάουλ.

Και οι τρεις διαιτητές ήταν εντελώς εκτός θέσης για να δουν το φάουλ του Ντεκ.

Οι δύο trail referees βρίσκονταν πολύ μακριά από τη φάση για να έχουν σωστή κρίση, ενώ ο lead referee ήταν εντελώς εκτός πλάνου και αδυνατούσε να καταλογίσει την παράβαση.

Αφού ο Lyles έβαλε μία βολή για να μειώσει σε 88-83 με 22,4 δευτερόλεπτα να απομένουν, όλοι γνώριζαν ότι η Ρεάλ θα επιχειρούσε σκόπιμα να χάσει τη δεύτερη βολή.

Σε τέτοιες καταστάσεις, οι διαιτητές οφείλουν να χρησιμοποιούν προληπτική διαιτησία προειδοποιώντας τους περιφερειακούς παίκτες να μην μπουν μέσα από τη γραμμή του τριπόντου πριν η μπάλα ακουμπήσει τη στεφάνη.

Οι διαιτητές απέτυχαν να το κάνουν και ο Καμπάτσο μπήκε ξεκάθαρα νωρίς στη ρακέτα χωρίς να καταλογιστεί παράβαση.

Οι παίκτες κατά μήκος της ρακέτας μπορούν να μπουν όταν η μπάλα απελευθερωθεί. Οι παίκτες πέρα από τη γραμμή του τριπόντου μπορούν να μπουν μόνο αφού η μπάλα ακουμπήσει τη στεφάνη.

Η Ρεάλ απέκτησε πλεονέκτημα, καθώς ο Καμπάτσο επηρέασε τη διεκδίκηση του επιθετικού ριμπάουντ.

Φυσικά, η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε στη συνέχεια μια χρυσή ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός τελικά εξασφάλισε τη νίκη.

Σύνοψη

Συνολικά, ο αριθμός των διαιτητικών λαθών ξεπέρασε τα είκοσι, με περίπου τα δύο τρίτα να ευνοούν τον Ολυμπιακό, συμπεριλαμβανομένης και μιας σωματικής αντιπαράθεσης που φάνηκε να αντιμετωπίστηκε λανθασμένα.

Πολλά από τα λάθη προήλθαν επίσης από την αποτυχία των διαιτητών να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των βασικών περιοχών κάλυψής τους και να προστατεύσουν σωστά τους σουτέρ.

Συνολικά, πρόκειται απλώς για υπερβολικά πολλά διαιτητικά λάθη για οποιοδήποτε παιχνίδι, πόσο μάλλον για έναν τελικό EuroLeague.

Θα ήταν ωφέλιμο για το τμήμα διαιτησίας, τη διοίκηση της λίγκας και τις ίδιες τις ομάδες να αρχίσουν να αναρωτιούνται «γιατί» και να διδαχθούν από αυτά τα λάθη για το μέλλον.»