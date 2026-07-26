Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup.

Η Εθνική Ελλάδος Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στα social media, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Θοδωρή Βλάχου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο για την κατάκτηση του World Cup και τη δικαίωση όλων αυτών των χρόνων!

Μας κάνατε υπερήφανους!»