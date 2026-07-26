Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
Η Εθνική Ελλάδος Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στα social media, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Θοδωρή Βλάχου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο για την κατάκτηση του World Cup και τη δικαίωση όλων αυτών των χρόνων!
Μας κάνατε υπερήφανους!»
🥇🤽♂️ Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο για την κατάκτηση του World Cup και τη δικαίωση όλων αυτών των χρόνων!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 26, 2026
🇬🇷 Μας κάνατε υπερήφανους!#OlympiacosBC pic.twitter.com/w9ypnrpSpT
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