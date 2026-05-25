Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως στην Ισπανία στέκονται έντονα στις αποφάσεις των διαιτητών στα τελευταία λεπτά, με τη «Marca» να αναλύει τις τρεις φάσεις που προκάλεσαν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις από τους φίλους της «Βασίλισσας».

Ο Ολυμπιακός κατάφερε αυτό που όλοι στο σύλλογο περίμεναν χρόνια. Να κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ παίρνοντας την εκδίκησή του για τον τελικό του 2023.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε άκρως ανταγωνιστική παρά τις απουσίες που την είχαν πληγώσει στη θέση «5». Ωστόσο, στις τάξεις των Μαδριλένων η κουβέντα μετά τον τελικό δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και στις αποφάσεις των διαιτητών στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα, με αρκετούς φίλους της «Βασίλισσας» να θεωρούν πως τρεις κομβικές φάσεις έγειραν οριστικά την πλάστιγγα προς την πλευρά των «ερυθρόλευκων».

Oι τρεις φάσεις

Όπως αναφέρει η ισπανική «Marca», η πρώτη φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ήρθε με 1:22 να απομένουν και το σκορ στο 82-80 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Γκάμπριελ Ντεκ και ο Τόμας Γουόκαπ διεκδίκησαν μια χαμένη μπάλα κάτω από το καλάθι, με τη μπάλα να καταλήγει εκτός παρκέ αφού πρώτα είχε βρει και τους δύο. Αρχικά, οι διαιτητές έδωσαν την κατοχή στη Ρεάλ, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας ζήτησε challenge. Μετά το replay, η απόφαση άλλαξε και η κατοχή κατέληξε στον Ολυμπιακό, καθώς φαίνεται να την ακουμπάει τελευταίος ο Αργεντίνος φόργουορντ.

Στην ίδια κατοχή ακολούθησε η φάση που ξεσήκωσε ακόμη περισσότερο τον πάγκο και τους παίκτες της Ρεάλ. Κατά την επαναφορά των Πειραιωτών, ο Φακούντο Καμπάτσο χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Γουόκαπ, τη στιγμή που οι Μαδριλένοι ετοιμάζονταν να κλέψουν τη μπάλα. Οι διαιτητές έκριναν πως ο Αργεντινός γκαρντ χρησιμοποίησε υπερβολικά τα χέρια του για να αποτρέψει τον Γουόκαπ από το να υποδεχθεί την μπάλα. Η φάση θεωρήθηκε υπερβολικά αυστηρή από τη Ρεάλ, καθώς σε εκείνο το σημείο οι Ισπανοί είχαν την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε ακόμη και να περάσουν μπροστά στο σκορ.

Η τρίτη φάση για την οποία έχουν παράπονα οι Ισπανοί ήρθε 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με τον Ολυμπιακό μπροστά 84-80. Ο Αντρές Φελίζ προσπάθησε να πιέσει τον Εβάν Φουρνιέ στην περιφέρεια, με τους διαιτητές να καταλογίζουν φάουλ υπέρ του Γάλλου. Οι παίκτες της Ρεάλ αντέδρασαν άμεσα, θεωρώντας πως η επαφή ήταν ανεπαίσθητη, όμως τα replay έδειξαν ότι υπήρξε επαφή του Δομινικανού γκαρντ με τον Φουρνιέ στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα.

Παρά το γεγονός ότι η φάση δικαιολογεί την απόφαση των διαιτητών, οι φίλοι της Ρεάλ συνέχισαν να εκφράζουν έντονα παράπονα για τη συνολική διαιτητική αντιμετώπιση στα τελευταία λεπτά ενός τελικού που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

«Χάσαμε ένα τρίποντο ισοφάρισης, δόθηκε ένα φάουλ στον Καμπάτσο… Μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.