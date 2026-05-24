Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν βγει στους δρόμους και γιορτάζουν για το τέταρτο ευρωπαϊκό.

Ο Πειραιάς γιορτάζει και φλέγεται. Όπου υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού ανά την Ελλάδα, επικρατεί ντελίριο ενθουσιασμού για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Η κούπα της Euroleague επέστρεψε στο λιμάνι και με τη λήξη του σπουδαίου τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν.

Χαρά, ενθουσιασμός, πανζουρλισμός για τον Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. Μία κόκκινη λάβα έχει ξεχυθεί στους δρόμους του Πειραιά για να γλεντήσει για την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα.

Το Δημοτικό Θέατρο, παράλληλα, το σύμβολο του Πειραιά στο κέντρο της πόλης φωταγωγήθηκε στα χρώματα του συλλόγου.

