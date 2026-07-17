Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μία δωρεά στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στέκεται στο πλευρό της πυροσβεστικής του Πειραιά. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, προσέφερε 48.000 φιάλες Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ 500ml στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των πυροσβεστών.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία σημαντική κοινωνική δράση, προσφέροντας 48.000 φιάλες Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ 500ml στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των εκατοντάδων πυροσβεστών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιπυρικής περιόδου του φετινού καλοκαιριού.

Η δωρεά θα καλύψει τις ανάγκες 600 περίπου πυροσβεστών (εποχικών και εθελοντών) που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Πειραιά, καθώς και στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Αγκίστρι, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, δίνοντας καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για την προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Την αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Ολυμπιακός υποδέχθηκε στα γραφεία της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά ο Αρχιπύραρχος και Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά, κ. Χρήστος Σάσσαρης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την ομάδα και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ για την πολύτιμη προσφορά. Ο κ. Σάσσαρης είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Διευθυντή Marketing της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Κίμωνα Σακκόπουλο και την CSR Manager της ομάδας μας, Πηνελόπη Γιοβάνοβιτς, συμφωνώντας για ευρύτερη συνεργασία στο πλαίσιο του εθελοντικού προγράμματος του Ολυμπιακού από την ερχόμενη σεζόν.

Ο Αρχιπύραρχος και Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά, κ. Χρήστος Σάσσαρης δήλωσε αμέσως μετά: "Με πολύ μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι στην Διοίκησή μας. Θέλω να ευχαριστήσω από χαράς την ΚΑΕ Ολυμπιακός, τη διοίκηση της ομάδας, το προσωπικό, καθώς και τον χορηγό σας, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ, για την πολύ σημαντική αυτή δωρεά που μας κάνατε.

Να ξέρετε, ότι κάνετε ευτυχισμένους τους Έλληνες πυροσβέστες που αυτή τη στιγμή μέσα στον ήλιο φυλάνε τα δάση της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά. Ένα παγωμένο νερό, όσο απλό κι αν μπορεί να θεωρείται, δίνει τεράστια χαρά στους πυροσβέστες μας και θέλω να καταθέσω τα συναισθήματά τους, όπως ακριβώς μου μεταφέρθηκαν: "Κάποιος μας σκέφτηκε". Αυτός ο κάποιος είναι η ΚΑΕ Ολυμπιακός και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ. Τα νερά θα καλύψουν τις ανάγκες 600 περίπου πυροσβεστών και ήδη έχουν τεθεί στη διάθεσή τους, στις πρώτες μάχες τους για το φετινό καλοκαίρι"».