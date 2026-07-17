Ο Εβάν Φουρνιέ βρέθηκε στην Πάρο για διακοπές και συνδύασε τις ημέρες της χαλάρωσης μαζί με την προπόνηση!

Η δουλειά δεν σταματάει ποτέ για τον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος συνδύασε το τερπνόν μετά του ωφελίμου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο.

Συγκεκριμένα ο Φουρνιέ βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων όπου συνδύασε τις διακοπές του με... μπόλικο μπάσκετ. Κάθε πρωί έδινε το παρών στο κλειστό γυμναστήριο της Πάρου στην Μάρπησσα, όπου έκανε ατομικές προπονήσεις μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα, τον Στέφανο Τριαντάφυλλο.

Μάλιστα την Παρασκευή (17/07) οι νεαροί μπασκετμπολίστες του Μαρπησσαϊκου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την προπόνηση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έβγαλε πολλές φωτογραφίες μαζί του, μοιράζοντας παράλληλα και αυτόγραφα.

Στη συνέχεια ο MVP του Final Four της Euroleague ευχαρίστησε τους ανθρώπους του Δήμου Πάρου και του συλλόγου για τις διευκολύνσεις που του παρείχαν όσο διάστημα βρέθηκε στο νησί.