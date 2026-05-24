Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, φτάνοντας τις 36 ευρωπαϊκές, διεθνείς και εγχώριες διακρίσεις.

Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας, φτάνοντας έτσι τους τέσσερις τίτλους στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης, στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four, και πανηγύρισαν μαζί με τους οπαδούς τους που γέμισαν το Telekom Center Athens!

Ήταν ο 36ος τίτλος για το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού, το οποίο μετρά τέσσερις EuroLeague, το Διηπειρωτικό Κύπελλο του 2013, 15 πρωταθλήματα Ελλάδας, 12 Κύπελλα Ελλάδας και τέσσερα συνεχόμενα Super Cup.

Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Διακρίσεις

EuroLeague (4): 1997, 2012, 2013, 2026

(4): 1997, 2012, 2013, 2026 Διηπειρωτικό Κύπελλο (1): 2013

Εγχώριοι Τίτλοι

Πρωταθλήματα Ελλάδας (15): 1949, 1960, 1976, 1977, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2023, 2025

(15): 1949, 1960, 1976, 1977, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2023, 2025 Κύπελλα Ελλάδας (12): 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024.

(12): 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024. Super Cup Ελλάδας (4): 2022, 2023, 2024, 2025

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

