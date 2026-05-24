Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται με πολλά προβλήματα για τον μεγάλο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague.

Η στιγμή που όλοι περίμεναν έφτασε. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague που λαμβάνει χώρα στο Telekom Center Athens.

Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να παραταχθεί με πολλές απουσίες κόντρα στους Πειραιώτες. Ο τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Βαλένθια σόκαρε τους πάντες, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να επιβεβαιώνει στη συνέντευξη Τύπου την απουσία του 24χρονου ψηλού, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ μετά τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν. Μάλιστα, παράλληλα, μένει να ξεκαθαρίσει και το τοπίο γύρω από τη συμμετοχή του Αντρές Φελίζ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ιταλού προπονητή.

Παρά την εικόνα του που προκάλεσε ανησυχία στο τέταρτο δεκάλεπτο, δείχνοντας να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, φαίνεται πως δεν θα επηρεαστεί η συμμετοχή του ολοκληρώνοντας τη 12άδα της Βασίλισσας για τον τελικό.

Οι 12 διαθέσιμοι παίκτες της Ρεάλ: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».