Η κακοτυχία δεν έχει τελειωμό για τη Ρεάλ Μαδρίτης που είδε και τον Οσμάν Γκαρούμπα να τραυματίζεται στο τέταρτο δεκάλεπτο κόντρα στη Βαλένθια.

Συναγερμός σήμανε για ακόμα μία φορά στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης που είδε τον τρίτο της σέντερ, Οσμάν Γκαρούμπα να τραυματίζεται στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου του δεύτερου ημιτελικού απέναντι στη Bαλένθια.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ξέμεινε από πεντάρια, καθώς νοκ άουτ έχουν τεθεί τόσο ο Έντι Ταβάρες όσο και ο Άλεξ Λεν, γεγονός που θα αποτελέσει τεράστιο πρόβλημα στο ενδεχόμενο πρόκρισης της Ρεάλ στον τελικό του Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με εξαιρετικά ισχυρή frontline.

Ο Γκαρούμπα αποχώρησε υποβασταζόμενος από το glass floor 9 λεπτά πριν το φινάλε του ματς και μάλιστα οδηγήθηκε αμέσως στα αποδυτήρια.

