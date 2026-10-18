Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενοχλήθηκε στη Συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί των Βίκος Φalcons, αφού τον διέκοψαν την ώρα που είχε αρχίσει να μιλάει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί των Βίκος Φalcons ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενοχλήθηκε με ένα απρόοπτο σκηνικό που συνέβη.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» είχε ξεκινήσει την αρχική του τοποθέτηση και εκείνη την ώρα κάποιος άνοιξε την πόρτα, προκειμένου να μπει στην αίθουσα και διέκοψε τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο ίδιος είπε: «Τώρα ήρθαν; Ρε παιδιά μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω. Γιατί ανοίγετε τώρα;». Στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι ζήτησαν συγγνώμη και ο Μπαρτζώκας πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ρε παιδιά. Να είμαστε όλοι μαζί στην ώρα μας. Δεν μπορεί να μπει κανείς την ώρα που μιλάω. Αυτό λέω. Ή να μπει στην αρχή ή να μην μπει κανείς».