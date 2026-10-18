Μπαρτζώκας: Έφτασε τις 300 νίκες στην GBL
Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στην Greek Basketball League, δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Φιλοξενήθηκε από τους Βίκος Φαlcons και έφυγε από τα Γιάννενα με το διπλό 79-68.
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έφτασε ένα σπουδαίο ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος coach, συμπλήρωσε 300 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι 212 είναι με τους «ερυθρόλευκους».
Οι νίκες του Μπαρτζώκα ανά ομάδα
Ολυμπιακός: 212
Ολύμπια Λάρισας: 33
Πανιώνιος: 31
Μαρούσι: 24
Περισσότερες νίκες ανά αντίπαλο ομάδα
Άρης 27
Κολοσσός H Hotels Collection 27
Παναθηναϊκός AKTOR 24
ΠΑΟΚ 23
ΑΕΚ 21
Περιστέρι 20
Περισσότερες νίκες ανά αντίπαλο προπονητή
Νίκος Βετούλας 11
Γιάννης Καστρίτης 11
Άρης Λυκογιάννης 11
Ηλίας Παπαθεοδώρου 11
Κώστας Φλεβαράκης 10
Γιάννης Σφαιρόπουλος 10
Φώτης Τακιανός 10
Εργκίν Αταμάν 10
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