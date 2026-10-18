Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τη νίκη του Ολυμπιακού επί των Βίκος Φαlcons, έφτασε τις 300 στην Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στην Greek Basketball League, δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Φιλοξενήθηκε από τους Βίκος Φαlcons και έφυγε από τα Γιάννενα με το διπλό 79-68.

Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έφτασε ένα σπουδαίο ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος coach, συμπλήρωσε 300 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι 212 είναι με τους «ερυθρόλευκους».

Οι νίκες του Μπαρτζώκα ανά ομάδα

Ολυμπιακός: 212

Ολύμπια Λάρισας: 33

Πανιώνιος: 31

Μαρούσι: 24



Περισσότερες νίκες ανά αντίπαλο ομάδα

Άρης 27

Κολοσσός H Hotels Collection 27

Παναθηναϊκός AKTOR 24

ΠΑΟΚ 23

ΑΕΚ 21

Περιστέρι 20

Περισσότερες νίκες ανά αντίπαλο προπονητή

Νίκος Βετούλας 11

Γιάννης Καστρίτης 11

Άρης Λυκογιάννης 11

Ηλίας Παπαθεοδώρου 11

Κώστας Φλεβαράκης 10

Γιάννης Σφαιρόπουλος 10

Φώτης Τακιανός 10

Εργκίν Αταμάν 10