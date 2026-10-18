Οι Βίκος Φalcons μέσω ανάρτησης στο x, απάντησαν... χιουμοριστικά στον Γιώργο Μπαρτζώκα για το περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί των Βίκος Φalcons, συνέβη ένα απρόοπτο σκηνικό.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» είχε ξεκινήσει την αρχική του τοποθέτηση και εκείνη την ώρα ορισμένοι δημοσιογράφοι, μπήκαν στην αίθουσα και διέκοψαν τον προπονητή του Ολυμπιακού, προκαλώντας μάλιστα και την ενόχλησή του.

Οι δημοσιογράφοι ζήτησαν συγγνώμη από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με τον ίδιο να λέει: «Καταλαβαίνω ρε παιδιά. Να είμαστε όλοι μαζί στην ώρα μας. Δεν μπορεί να μπει κανείς την ώρα που μιλάω. Αυτό λέω. Ή να μπει στην αρχή ή να μην μπει κανείς».

Η ομάδα των Ιωαννίνων έδωσε συνέχεια στο περιστατικό, απαντώντας με χιουμοριστικό τρόπο, αναρτώντας στο x, μια φωτογραφία του κόουτς Μπαρτζώκα με το νερό «Βίκος» μπροστά του, γράφοντας: «Σημειώθηκε, κόουτς. Από την επόμενη φορά, στην ώρα μας. Όπως το μπουκάλι».

Δείτε την ανάρτηση του Βίκου: