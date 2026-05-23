Μπαρτζώκας: «Να έχουμε καλό mindset και να βασιστούμε σε αυτό που μας έχει φέρει εδώ»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την μεγάλη «μάχη» της ομάδας του το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) στο Telekom Center Athens στον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τον μεγάλο τελικό της Euroleague το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) στο Telekom Center Athens με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου φιλοδοξεί να φτάσει στην κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου στην ιστορία της.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στο T-Center ξεδίπλωσε το σκεπτικό του και φανέρωσε τις σκέψεις του πριν τη μεγάλη αναμέτρηση.

Αρχικά, για το τι κάνει η ομάδα πριν από έναν τελικό ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε: «Δεν αλλάζει κάτι, είναι μία ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Μετά είχαμε συνεντεύξεις, η μία για τη EuroLeague και η άλλη εδώ. Μετά είχαμε ξανά meeting, μετά κάναμε προπόνηση και κάποιες προσαρμογές για αύριο. Θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ».

Για το εάν προλαβαίνει μία ομάδα να αλλάξει πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες πριν από έναν τελικό για να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο, ξεκαθάρισε: «Όχι, μία ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά, από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που έχουν μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασιστείς σε αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset, όπως είχαμε και στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε».

Και πρόσθεσε: «Δηλαδή τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι, χρειάζεται να παίζουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε στο ότι η Ρεάλ είναι μία πολύ καλή ομάδα στο ριμπάουντ. Χθες ήταν πολύ καλή απέναντι σε μία ομάδα, Βαλένθια, που κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν κυριαρχική. Πρέπει κάποιους συγκεκριμένους τομείς να τους προσέξουμε ιδιαίτερα».

Όσον αφορά το αν έχει αλλάξει ο ίδιος στον τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων, αλλά και για τη χρησιμοποίηση του ρόστερ, απάντησε: «Αυτό το επιβάλει ξεκάθαρα η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 77-78 ματς, ο κόουτς Σκαριόλο μου είπε ότι έπαιξαν πάνω από 80 παιχνίδια. Αν έχεις εμμονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σε διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί απλώς να συγκρίνεις δύο παιχνίδια και θα καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει».

Και κατέληξε: «Δεν έχει σημασία με τι πεντάδα αρχίζεις, δεν έχει σημασία εάν αρχίζεις με μηδέν πόντους. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται παίκτες που παλαιότερα θα περνούσαν στα ψιλά, παρά το γεγονός ότι οι σκόρερ πληρώνονται περισσότερο. Σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Προσαρμοστήκαμε σε αυτό, ότι έχουμε περισσότερο βάθος. Σε μία συζήτηση με τους προέδρους στην αρχή της σεζόν είχαμε πει ότι με βάσει το μπάτζετ θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 προσθήκες, πάντα βασιζόμενοι στις ανάγκες που θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Ε και τελικά αυτό έγινε».

