Τσους Μπουένο: «Κανένα άτομο χωρίς εισιτήριο δεν μπήκε στο γήπεδο!»

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, αναφέρθηκε στο ζήτημα που προέκυψε με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της EuroLeague.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου πριν από τον τελικό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπιακό, ο Τσους Μπουένο αναφέρθηκε στη σύγχυση που προέκυψε όσον αφορά τα εισιτήρια και τις καταγγελίες ότι πολλοί φίλαθλοι δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο T-Center.

Συγκεκριμένα, ανέφερε επί του θέματος: «Σχετικά με τη διαδικασία εισόδου και τα εισιτήρια, προέκυψε ένα τεχνικό ζήτημα με την πλατφόρμα διαχείρισης εισιτηρίων, το οποίο δημιούργησε σύγχυση και ταλαιπωρία σε μέρος των φιλάθλων. Η πλατφόρμα πλέον λειτουργεί κανονικά και έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρουσιαστεί αντίστοιχο πρόβλημα ξανά. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι 187 άτομα που διέθεταν έγκυρο εισιτήριο δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο γήπεδο. Έπειτα από σχετικό έλεγχο της λίστας εισόδου, επιβεβαιώθηκε ότι κανένα άτομο χωρίς εισιτήριο δεν εισήλθε στην αρένα.

Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη από τους φιλάθλους που ταλαιπωρήθηκαν και δεν μπόρεσαν να μπουν στο γήπεδο. Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και την κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εμπειρία και η ομαλή πρόσβαση στην αρένα για τη διοργάνωση της αυριανής ημέρας. Γνωρίζουμε τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Η αυριανή ημέρα αποτελεί μία μεγάλη γιορτή του μπάσκετ και στόχος όλων μας είναι να τη ζήσουμε με ασφάλεια, οργάνωση και σεβασμό προς τον κόσμο της ομάδας».

