Το αλαλούμ με τα εισιτήρια κάνει πιθανό το σενάριο να αλλάξουν ώρα οι ημιτελικοί στο Final Four της Euroleague.

Λίγο έμεινε για το τζάμπολ Final Four της Εuroleague. Ο Oλυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ (18:00, live Gazzetta, Νovasports Prime) για τον πρώτο ημιτελικό της Εuroleague, ενώ στις 21:00 στο T-Center η Βαλένθια παίζει με τη Ρεάλ.

Όμως το πρόβλημα που υπάρχει με τους κατόχους των εισιτηρίων, φέρνει θέματα και στις ώρες των ημιτελικών. Υπάρχουν φίλαθλοι που έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής (24/05) και όχι τα σημερινά (22/05) των δύο ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν έχουν παραλάβει κανένα εισιτήριο. Έτσι τα παράπονα στις ομάδες έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας.

Αυτο το... μπλέξιμο έχει κάνει πλέον υπαρκτό το σενάριο να αλλάξουν ώρα οι δύο ημιτελικοί. Θυμίζουμε πως ο ημιτελικός Ολυμπιακός-Φενέρ με τα τωρινά δεδομένα είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 και το Ρεάλ-Βαλένθια για τις 21:00.

Το Gazzetta επικοινώνησε με την Euroleague, που καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να δώσει λύση στο πρόβλημα, το οποίο έχει προκύψει και σύμφωνα με την ενημέρωσή της, οφείλεται στο ότι αρκετοί από τους κατόχους των εισιτηρίων δεν έστειλαν όλες τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν (αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ περαν της ηλεκτρονικής διεύθυνσης).

