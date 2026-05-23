Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo ο Μοντέρο δεν θα μείνει στη Βαλένθια και έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό.

«Βόμβα» από τους Ισπανούς μια μέρα πριν το τελικό της Euroleague. Σύμφωνα με τη Μundo Deportivo ο Ζαν Μοντέρο έχει εξετάσει πολλές προσφορές εδώ και μήνες και η επιλογή του είναι ο Ολυμπιακός, αφήνοντας τη Βαλένθια.

Το κείμενο αναφέρει πως υπάρχουν προχωρημένες επαφές των δύο πλευρών με σκοπό να βρεθεί ο Δομινικανος στο ΣΕΦ τη νέα σεζόν. Τονίζει πως η Βαλένθια είχε κάνει μια κίνηση για να προσπαθήσει να διατηρήσει ένα από τα πιο λαμπρά νεαρά ταλέντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η προσφορά περιελάμβανε σημαντική αύξηση μισθού χωρίς παράταση του συμβολαίου, το οποίο θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι το 2028. Η Βαλένθια προσέφερε στον παίκτη μισθό δύο εκατομμυρίων ευρώ για την ερχόμενη σεζόν και 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2027-28, εκτός από την αύξηση της ρήτρας αποδέσμευσής του στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η οικονομική αύξηση αντιπροσώπευε μια αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση του παίκτη Ωστόσο, ο Μοντέρο θα απορρίψει την προσφορά όπως τονίζει το δημοσίευμα και οδεύει προς τους Πειραιώτες.

To «Sportando» πριν λίγες μέρες είχε αναφέρει πως η Βαλένθια είχει κάνει πρόταση επέκτασης συμβολαίου στον Ζαν Μοντέρο, με τον ίδιο να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Επίσης Μέσα του Ισραήλ τόνιζαν πως είχε τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και του Ολυμπιακού.

