Το ξεχωριστό video του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague: «Κάπου σε μια παλιά κασέτα»

H KAE Oλυμπιακός έφτιαξε ένα όμορφο video για την κατάκτηση της Euroleague, βάζοντας το τραγούδι «Σ΄αγαπώ» των Ρέμου και Πρωτοψάλτη.

Ο Ολυμπιακός πριν λίγες μέρες πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague στο Τ-Center και ακόμα είναι σε mood εορταστικό. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανέβασε ένα video για τη σπουδαία επιτυχία και το... έντυσε με το τραγούδι «Σάγαπώ» του Αντώνη Ρέμου και της Άλκηστις Πρωτοψάλτη».

«Κάπου σε μια παλιά κασέτα…» είναι ο τίτλος για το video των Πειραιωτών, ενώ την παράσταση κλέβει ο συγκινημένος Σάσα Βεζένκοβ που κατέκτησε την πρώτη Euroleague της καριέρας του.