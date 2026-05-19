Ολυμπιακός: Σενάριο για Μοντέρο παρά την πρόταση της Βαλένθια
Ο Ζαν Μοντέρο μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Βαλένθια τόσο στη regular season, αλλά και με την... έκρηξή του στα Playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό, αποτελεί τον νούμερο 1 πόλο έλξης για τις ομάδες της EuroLeague τη νέα σεζόν.
Φυσικά, το μυαλό των ισπανών βρίσκεται στο Final Four, όπου η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ θα δώσει για πρώτη φορά το «παρών», ωστόσο, η Βαλένθια, όπως αναφέρει το «Sportando» έχει ήδη υποβάλει πρόταση ανανέωσης συμβολαίου στον Μοντέρο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων.
Βέβαια, παρά την υψηλή πρόταση ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ φέρεται να βρίσκεται πιο κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο. Φέτος, ο Μοντέρο έχει σημειώσει μέσο όροι 14.4 πόντουε, 4.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε Rising Star της EuroLeague, μέλος της καλύτερης ομάδας της διοργάνωσης φέτος και MVP των Playoffs.
