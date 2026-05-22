Διαβάστε για ποιο λόγο προέκυψε πρόβλημα με τα εισιτήρια στο Final Four της Euroleague της Αθήνας.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το πρόβλημα με τους κατόχους των εισιτηρίων, το οποίο δημιουργούσε θέματα και στις ώρες των ημιτελικών.

Στο Θησείο υπήρξε αναστάτωση, καθώς οπαδοί των Τούρκων δεν είχαν παραλάβει ακόμα εισιτήρια τους και ας τα είχαν πληρώσει. Η ΕΛΑΣ είπε στους οπαδούς της Φενέρ να επιβιβαστούν στους συρμούς, με εκείνους να απαντούν πως δεν έχουν εισιτήρια. Αρκετοί παρέμειναν στο Θησείο αφού δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια που είχαν πληρώσει Στη συνέχεια κατάφεραν να μπουν και οι υπόλοιποι οπαδοί της Φενερ στους συρμούς κι ας μην έχουν εισιτήριο, με την αστυνομία να κρατάει τα ονόματα τους σε χαρτί!

Που οφείλεται το πρόβλημα με τα εισιτήρια

Το πρόβλημα πλέον μετατοπίζεται στον έλεγχο και την ταυτοποίηση που φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και θα χρειαστεί επίδειξη ταυτότητας, αφού το σύστημα της εταιρείας ticketing δεν έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί στο gov.gr. Οπότε είναι πιθανό προκύψουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο.

Δεν χρησιμοποιήθηκε στη σύμβαση με τη Euroleague η εταιρεία που χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του (Ticketmaster), η οποία έχει σύγχρονο λογισμικό και είναι συμβατή με το gov.gr. Αν είχε χρησιμοποιηθεί τότε η ταυτοποίηση θα ήταν πιο εύκολη και όλα θα γινόταν πιο γρήγορα.

Στη φορμα που συμπλήρωναν οι οπαδοί των ομάδων θα έπρεπε να βάλουν όλα τα στοιχεία (ΑΜΚΑ, δελτίο ταυτότητας, email, ονοματεπώνυμο και εθνικότητα). Φυσικά ορισμένοι δεν γινόταν να βάλουν ΑΜΚΑ και δελτίο ταυτότητας με αποτέλεσμα τα στοιχεία να είναι ελλειπή. Έτσι έγινε το αλαλουμ με τη σέρβικη εταιρεία που ήταν αρμοδία για τα εισιτήρια και δημιουργήθηκε το θέμα γιατί στη συνέχεια η ΕΛ.ΑΣ ζητά ταυτοποίηση και αυτή μπορούσε να γίνει μόνο με ταυτότητα.

Έτσι δεν έχουν σταλεί όλα τα μέιλ στους οπαδούς γιατί λείπουν στοιχεία.