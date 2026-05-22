Χαμός στο Θησείο, αφού με την ΕΛΑΣ να ζητά από τους οπαδούς της Φενέρ να μπουν στα βαγόνια, ωστόσο δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήρια.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πρώτο για το πρόβλημα με τους κατόχους των εισιτηρίων, το οποίο δημιουργούσε θέματα και στις ώρες των ημιτελικών. Φίλαθλοι είχαν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής (24/05) και όχι τα σημερινά (22/05) των δύο ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν είχαν παραλάβει κανένα εισιτήριο.

Στο Θησείο έχει δημιουργηθεί ένα κομφούζιο, αφού οπαδοί των Τούρκων δεν έχουν ακόμα τα εισιτήρια τους. Η ΕΛΑΣ λέει στους οπαδούς της Φενέρ να επιβιβαστούν στους συρμούς, αλλά εκείνοι απαντούν ότι δεν έχουν ακόμα εισιτήρια.

Εφόσον μπουν στους συρμούς θα τους συνοδεύσουν αστυνομικοί. Εκπρόσωποι από την τουρκική ομοσπονδία προσπαθούν να βρουν λύση

Έτσι έχει δημιουργηθεί αναστάτωση, περίπου 4.5 ώρες πριν το τζάμπολ του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό.

