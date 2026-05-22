Η κατάσταση δεν λύνεται με τους οπαδούς της Φενέρ που έχουν πληρώσει τα εισιτήρια τους και δεν τα έχουν λάβει ακόμα, με την ΕΛ.ΑΣ να είναι ξεκάθαρη πως δεν θα μπουν στο γήπεδο δίχως εισιτήρια.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το πρόβλημα με τους κατόχους των εισιτηρίων, το οποίο δημιουργούσε θέματα και στις ώρες των ημιτελικών. Φίλαθλοι είχαν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής (24/05) και όχι τα σημερινά (22/05) των δύο ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν είχαν παραλάβει κανένα εισιτήριο.

Στο Θησείο υπάρχει αναστάτωση, καθώς οπαδοί των Τούρκων δεν έχουν ακόμα τα εισιτήρια τους. Η ΕΛΑΣ είπε στους οπαδούς της Φενέρ να επιβιβαστούν στους συρμούς, αλλά εκείνοι απαντούν ότι δεν έχουν ακόμα εισιτήρια.

Ορισμένοι φίλοι των Τούρκων που έχουν παραλάβει εισιτήρια, έχουν ξεκινήσει με τους συρμούς για το T-Center. Ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί που έχουν πληρώσει κανονικά τα εισιτήρια τους και ακόμα δεν τα έχουν λάβει, με αποτέλεσμα να παραμένουν στο Θησείο.

Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν πως χωρίς εισιτήριο δεν πρόκειται να μπει κανείς στο γήπεδο. Μάλιστα και εκείνοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο καταγγέλουν στο Gazzetta πως δεν είναι η θέση στην οποία έχουν πληρώσει και τους έχουν δώσει άλλα εισιτήρια σε χειρότερες θέσεις.

