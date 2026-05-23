Χεζόνια: «Από τα πιο δύσκολα ματς της καριέρας μου!»

H Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσει το 12ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορία της και ο Μάριο Χεζόνια χαρακτήρισε τον τελικό με τον Ολυμπιακό ως ένα από τα πιο δύσκολα ματς της καριέρας του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό της EuroLeague (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta) και ο Μάριο Χεζόνια μίλησε στη NOVA για τη δυσκολία της αναμέτρησης με τους Πειραιώτες.

Για τους τραυματισμούς το 2023 και τη φετινή σεζόν: «Τότε οι τραυματισμοί ήταν σε διαφορετικές θέσεις, τώρα μόνο σε μία, οπότε μοιάζει με ατυχία και είναι σπάνιο. Σε αυτές τις καταστάσεις μένουμε ενωμένοι. Ξέρεις ποιον θες να βάλεις και τι να κάνεις, είναι εύκολη απόφαση για τον κόουτς. Τώρα όλοι έχουν μεγάλα ρόστερ, χαζά ροτέισον. Κάνουν πολλές αλλαγές, χάνουν ρυθμό έτσι. Προσεύχεσαι ότι θα αρχίσουν να το κάνουν, ώστε να τους επιτεθείς περισσότερο. Είναι παρόμοια κατάσταση με τότε, αλλά τώρα οι τραυματισμοί είναι μόνο σε μία θέση».

Για το αν είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει παίξει: «Από τα πιο δύσκολα λόγω του επιπέδου και του πού παίζουμε. Αν φοράς αυτή την φανέλα, παίζεις απέναντι σε όλους. Οι οπαδοί πάντα λένε πως η Ρεάλ είναι κακιά, οι παίκτες πάντα παίζουν καλύτερα από ό,τι μπορούν απέναντί μας. Είναι πάντα δύσκολο».

Για τα Final-4 του: «Είναι το 5ο μου. Είχα δύο με τον Πασκουάλ, ήμουν παιδί. Μάθαινα από τους βετεράνους. Ήρθα στην Ρεάλ, κέρδισα ένα. Ήταν τεράστιο. Παίκτες όπως ο Καμπάτσο, ο Κοζέρ, ο Γιουλ μου έδειξαν τον δρόμο. Αυτή η ομάδα δεν είναι όπως οι άλλες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να μάθεις και να ακολουθείς. Έχω περισσότερη εμπειρία, μεγαλύτερο ρόλο λόγω του κόουτς. Λατρεύω αυτές τις ευθύνες και να δίνω τα διπλά από αυτά που παίρνω».

