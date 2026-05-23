Παπανικολάου στο Gazzetta: «Να πάμε μαζί με τον κόσμο και να δημιουργήσουμε μια όμορφη ιστορία!»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο Gazzetta πριν από τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00) και μοιράστηκε τις τελευταίες σκέψεις του ενόψει της υπέρτατης πρόκλησης για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον τελικό της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ στο Telekom Center Athens (24/5, 21:00) ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη «Βασίλισσα» μπροστά στον κόσμο των Πειραιωτών που θα γεμίσει το γήπεδο.

Λοιπόν, Κώστα, σκέψεις και συναισθήματα πριν από ακόμη ένα Final Four... Δεν ξέρω αν νιώθεις την ίδια ανυπομονησία, την ίδια έκσταση, την ίδια θέληση να βγεις εκεί έξω και να παίξεις έναν ακόμη τελικό.

«Να σου πω την αλήθεια, αυτό που νιώθω πριν από το Final Four, πριν από τον ημιτελικό και τώρα, μία μέρα πριν από τον τελικό, είναι ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Αυτό μου βγάζει αυτή η ομάδα: την ηρεμία ότι είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και την αυτοπεποίθηση ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον αυριανό αγώνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπω την ηρεμία σε όλα τα παιδιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα προκαθορίσει το τελικό αποτέλεσμα, αλλά είναι μια καλή βάση για τον αυριανό τελικό».

Ποιο είναι το αγαπημένο κλισέ που χρησιμοποιείτε εσείς οι αθλητές; Σίγουρα δεν είναι ακόμη ένα παιχνίδι, σίγουρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει άγχος. Φαντάζομαι ότι υπάρχει δημιουργικό άγχος, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο κλισέ που χρησιμοποιείτε και τελικά ίσως και να απέχει λίγο από την πραγματικότητα;

«Το μεγαλύτερο κλισέ που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, και στο οποίο έπεισα και τον εαυτό μου να πιστέψει, είναι αυτό το ‘’one more, one more’’ … Προφανώς είναι ‘’one more’’, όλοι θέλουμε αυτό το ‘’one more’’ για να φτάσουμε στην κατάκτηση της κούπας. Αυτό μου έρχεται πρώτο στο κεφάλι αυτή τη στιγμή.

Εγινε πολλή κουβέντα για την εικόνα που είδαμε στο Τ-Center με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Έχεις έρθει άπειρες φορές ως αντίπαλος, νομίζω ότι ήταν κάτι που θα κουβαλάς και θα θυμάσαι για πάντα, πέρα από τους τίτλους και τις επιτυχίες σου, αυτό που έγινε χθες και θα γίνει και αύριο.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια να στεκόμαστε σε ό,τι γίνεται εκτός των τεσσάρων γραμμών. Ο κόσμος είναι εδώ για να μας στηρίξει και να μας δώσει την ένταση και την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Μας βοηθούν περισσότερο απ’ όσο και οι ίδιοι καταλαβαίνουν, με τη φωνή και τη στήριξή τους. Να πάμε όλοι μαζί αύριο και να δημιουργήσουμε μια όμορφη ιστορία. Η δική μας δουλειά είναι μέσα στο παρκέ, μέσα στις τέσσερις γραμμές. Αυτές είναι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν αφού ολοκληρωθεί η διοργάνωση».

Αντιλαμβάνεσαι προφανώς αυτό που λέγεται, ότι εσείς οι παίκτες απολαμβάνετε κάθε Final Four γιατί δεν ξέρετε αν θα είσαστε ξανά εδώ Το βιώνεις κι εσύ πλέον στα τελευταία μέτρα της μπασκετικής σου διαδρομής;

«Όχι, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί αν το σκεφτώ έτσι, μόνο άγχος μπορώ να βάλω στον εαυτό μου. Απλώς απολαμβάνω τη στιγμή, απολαμβάνω τον κόπο της ομάδας. Όταν τελειώσει η σεζόν, δεν ξέρω αν θα είμαστε ακριβώς το ίδιο γκρουπ παικτών την επόμενη χρονιά, οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή και κρατάω αυτό».

