Ένα σημαντικό πρόβλήμα με τα εισιτήρια έχει δημιουργηθεί λίγες ώρες πριν τους ημιτελικούς της Euroleague. Εκφράζονται φόβοι μήπως - λόγω του προβλήματος - καθυστερήσει η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού (Ολυμπιακός-Φενέρ).

Μετράμε αντίστροφα για το τζάμπολ στο Final Four της Εuroleague. Ο Oλυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ (18:00, live Gazzetta, Νovasports Prime) για τον πρώτο ημιτελικό της Εuroleague, ενώ στις 21:00 στο T-Center η Βαλένθια παίζει με τη Ρεάλ.

Πάντως λίγες ώρες πριν τον πρώτο ημιτελικό, υπάρχει σοβαρό θέμα με τα εισιτήρια. Ενώ οι τέσσερις ομάδες έχουν στείλει τα emails των κατόχων των 550 εισιτηρίων που δικαιούνται στους διοργανωτές, για να τους τα στείλει η Euroleague, ούτε οι μισοί από αυτούς δεν τα έχουν παραλάβει.

Υπάρχουν φίλαθλοι, δε, που έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικιού της Κυριακής (24/05) και όχι τα σημερινά (22/05) των δύο ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν έχουν παραλάβει κανένα εισιτήριο. Έτσι τα παράπονα στις ομάδες έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας.

Πολλοί φοβούνται μάλιστα ότι λογω του προβλήματος, μπορεί ακόμη και να καθυστερήσει η ώρα της έναρξης του πρώτου ημιτελικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ροή του προγράμματος.

Το Gazzetta επικοινώνησε με την Euroleague, που καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να δώσει λύση στο πρόβλημα, το οποίο έχει προκύψει και σύμφωνα με την ενημέρωσή της, οφείλεται στο ότι αρκετοί από τους κατόχους των εισιτηρίων δεν έστειλαν όλες τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν (αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ περαν της ηλεκτρονικής διεύθυνσης).

Η ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης

Το πρόβλημα έγκειται στην απόφαση της προηγούμενης διοίκησης της Euroleague με CEO τον Παούλιους Μοτιεγιούνας, να αναθέσει την διαχείριση των εισιτηρίων σε μία εταιρεία χωρίς την απόλυτη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κομμάτι και χωρίς την κατάλληλη τεχνολογία και το σύχρονο λογισμικό στην πλατφόρμα του ticketing και όχι στην εταιρεία (Ticketmaster) που είναι συμβεβλημένη με τον Παναθηναϊκό και διαχειρίζεται την διανομή των εισιτηρίων στο "Telecom Center Athens".

Η ανάθεση του event στην Αθήνα έγινε από τον προηγούμενο επικεφαλής της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, τον οποίο οι ομάδες απομάκρυναν από την θέση του CEO, τον περασμένο Φεβουάριο και στην θέση του ανέλαβε ο Ισπανός Τσους Μπουένο.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

