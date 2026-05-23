Φουρνιέ στο Gazz Floor: «Περιμένω ακόμη περισσότερη τρέλα στον τελικό»

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο ηγέτης του Ολυμπιακού, μίλησε στο Gazz Floor ενόψει του τελικού με την Ρεάλ, τονίζοντας ότι οι σκέψεις του είναι μόνο στην Ρεάλ.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού, ενώ στάθηκε και στο πώς τιθασεύει τα συναισθήματά του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Gazz Floor:

Για τις σκέψεις του ενόψει του τελικού: «Οι σκέψεις μου είναι την Ρεάλ. Στο πώς παίζουνε, πώς πρέπει να προπονηθούμε και πώς θα είμαστε απέναντί τους».

Για το ότι τρέλανε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ: «Το ότι το ΟΑΚΑ τρελάθηκε είναι περίεργο. Οι οπαδοί όμως ξέρουν πως τους αγαπώ. Περιμένω ακόμη περισσότερη τρέλα».

Για το πώς ελέγχει τα συναισθήματά του πριν από έναν τόσο μεγάλο αγώνα: «Πρέπει να κατάλάβεις τα δικά σου συναισθήματα. Είναι οκ να έχεις ένταση. Πρέπει να το αποδεχτείς και να καταλάβεις πως είναι απλά ένα παιχνίδι. Έχουμε βρεθεί σε πολλές παρόμοιες καταστάσεις και πρέπει απλά να κάνουμε τη δουλειά».